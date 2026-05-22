هل يتبنى والير موقف وارش؟ هل يبقي أسعار الفائدة ثابتة ولكنه يمضي قدماً في تقليص الميزانية العمومية؟

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا خلال الدقائق القليلة الماضية، على الأرجح كرد فعل على تصريحات والير التي اتسمت بنبرة متشددة. ومن الجدير بالذكر أيضًا انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 44.8 نقطة مقابل توقعات بلغت 48.2 نقطة، وهو أقل من المتوقع. في الوقت نفسه، تتزايد توقعات التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم المتوقع خلال عام واحد إلى 4.8%، بينما بلغ معدل التضخم المتوقع خلال خمس سنوات 3.9%.

أهم النقاط المستفادة من خطاب كريستوفر والر

نهاية سردية خفض أسعار الفائدة: "من غير المعقول، في ضوء البيانات الأخيرة، الحديث عن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب". الخطة الحالية هي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.

تحول من الحياد إلى التشدد: يعتقد والر أن على الاحتياطي الفيدرالي التخلي عن "التحيز نحو التيسير" في بياناته. وقد أقر بأن بيانات التضخم وسوق العمل الأخيرة قد غيرت نظرته تمامًا.

رفع أسعار الفائدة كملاذ أخير: على الرغم من أنه لا يدعو إلى رفع فوري، إلا أنه "لن يتردد" في تأييده إذا بدأت توقعات التضخم (خاصةً على مدى سنتين إلى أربع سنوات) في التراجع.

تراجع دور سوق العمل: سوق العمل مستقر ومعدل البطالة منخفض. لم يعد سوق العمل هو المحرك الرئيسي لمسار السياسة النقدية، بل أصبح التضخم هو المتحكم.

عوامل الخطر الرئيسية: تتسع ضغوط الأسعار مجددًا، ويصبح التضخم أكثر جمودًا. يزداد الوضع تعقيدًا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة (المرتبطة بمدة الصراع في إيران) والنمو المتواصل للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

تقليص الميزانية العمومية (التمويل الكمي): طرح والير إمكانية تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بمقدار يتراوح بين 300 و500 مليار دولار إضافية.

الواقع الجديد للاحتياطيات: أوضح أنه لا عودة إلى الميزانية العمومية الصغيرة التي كانت سائدة عام 2008. يعتزم الاحتياطي الفيدرالي العمل بنظام "الاحتياطيات الوفيرة" ولن يسمح بظهور بيئة تعاني من ندرة الاحتياطيات.

تحول والير

شهد موقف والير تحولاً جذرياً في فترة وجيزة. ولنتذكر أنه في يناير 2026، صوّت لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. أما اليوم، فيصف مثل هذه الأفكار بـ"الجنون". ورغم لهجته المتشددة، فمن الواضح أنه لا يرغب في خنق الاقتصاد برفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن، إلا إذا اضطر لذلك نتيجة لارتفاع مفاجئ في توقعات التضخم (التي وصلت بالفعل إلى مستوى غير مريح بلغ 4.8% في توقعات جامعة ميشيغان للعام المقبل).

بدلاً من ذلك، يُفضّل والير أن يتم التركيز بشكل كبير على ارتفاع عوائد سندات السوق (التي تُساهم بطبيعتها في تهدئة الاقتصاد) والمزيد من التشديد الكمي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع العوائد يُشكّل عبئاً على الحكومة الأمريكية، التي تواجه احتياجات اقتراض متزايدة باستمرار.

قطرة في محيط: حسابات ميزانية الاحتياطي الفيدرالي

يبدو خفض ما بين 300 و500 مليار دولار إضافية إنجازًا كبيرًا في العناوين الرئيسية، لكنه في الواقع مجرد إجراء شكلي في سياق الاقتصاد الكلي.

بعد موجة طباعة النقود التي أعقبت جائحة كورونا، تضخمت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لتصل إلى حوالي 9 تريليونات دولار. وحتى بعد تطبيق سياسة التشديد الكمي التي شهدناها حتى الآن، فإن خفض 500 مليار دولار أخرى لن يُخفض الميزانية إلى ما دون عتبة 6 تريليونات دولار، وهي عتبة نفسية مهمة. وهذا يُبرز المأزق الذي وضع فيه البنك المركزي نفسه.

الاستسلام لـ"الميزانية العمومية الضخمة"

قبل عام ٢٠٠٨: كانت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي أقل من تريليون دولار (ما يقارب ٨٠٠-٩٠٠ مليار دولار).

المرحلة الأولى من الأزمة (التيسير الكمي الأول): ارتفاع هائل تجاوز تريليوني دولار.

٢٠١٢ (التيسير الكمي الثالث): حوالي ٣ تريليونات دولار.

٢٠١٤: بلغت ذروتها عند حوالي ٤.٥ تريليون دولار.

٢٠١٨-٢٠١٩: محاولة للتشديد الكمي انتهت بالذعر والتدخل الطارئ في سوق إعادة الشراء في سبتمبر ٢٠١٩، مع ندرة الاحتياطيات.

بعد عام ٢٠٢٠: تضخمت لتصل إلى ٩ تريليونات دولار.

تاريخيًا، كان والر ينتمي إلى معسكر المحافظين الأكاديميين الذين حذروا من تضخم الميزانية العمومية، بحجة أنها تشوه الأسواق المالية وتُوقع الحكومات في فخ الديون الرخيصة.

وتُعدّ تصريحاته اليوم، "لا سبيل للعودة إلى الميزانية العمومية الصغيرة لعام 2008"، وتأكيده على "نظام احتياطيات وافر"، بمثابة استسلام رسمي لهذا الواقع الاقتصادي الجديد. يدرك والر تمامًا أن النظام المصرفي الحديث مُشبع بالسيولة لدرجة أن أي محاولة لتقليصها (إلى ما دون عتبة الستة تريليونات دولار، وهي عتبة بالغة الأهمية من الناحية المعلوماتية) قد تُؤدي إلى شلّ سوق ما بين البنوك، مُكررًا ما حدث في أزمة إعادة الشراء عام 2019.

تصريحات وارش

في الوقت نفسه، قد تعكس تصريحات والر اليوم رؤية كيفن وارش للسياسة النقدية. ومن المقرر أن يُؤدي وارش اليمين الدستورية اليوم رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام دونالد ترامب. ومن المعروف أن وارش عارض بشدة تضخم الميزانية العمومية حتى خلال الأزمة المالية العالمية. علاوة على ذلك، يبدو أن كلاً من والر ووارش ينتميان إلى الدائرة المقربة من المصرفيين المركزيين الذين يثق بهم ترامب، مما يشير إلى توافق محتمل في كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع الميزانية العمومية في المستقبل.