عاجل: حلف شمال الأطلسي يدرس نشر قوات في مضيق هرمز إذا لم يُفتح المضيق بحلول يوليو

بحسب تقارير بلومبيرغ، يدرس حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم الدعم للسفن العابرة لمضيق هرمز المغلق في حال عدم إعادة فتحه بحلول أوائل يوليو/تموز. ويُعدّ هذا مؤشراً هاماً للأسواق المالية، إذ لا يزال مضيق هرمز أحد أهم نقاط العبور العالمية لصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. ويؤدي أي انقطاع مطوّل في حركة الملاحة إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية في أسعار الطاقة، في حين أن احتمال تدخل الناتو قد يُثير مخاوف بشأن تصعيد أوسع نطاقاً للنزاع.

ويُذكر أن المقترح يحظى بدعم عدد من أعضاء الناتو، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بالإجماع حتى الآن، ما يعني عدم اتخاذ أي قرار عملي نهائي في هذه المرحلة. وقد يُصبح اجتماع قادة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز حدثاً هاماً، لا سيما بالنسبة لسوق النفط وشركات الشحن العالمية وعملات الدول المستوردة للطاقة.

ويتمثل السؤال الرئيسي بالنسبة للمستثمرين في ما إذا كانت المناقشات ستؤدي إلى مهمة مرافقة بحرية فعلية أم ستبقى في المقام الأول شكلاً من أشكال الضغط الدبلوماسي. ويُتداول النفط حالياً قرب 110 دولارات أمريكية للبرميل، ولم يُظهر حتى الآن أي رد فعل يُذكر على هذه التقارير.