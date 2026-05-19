ارتفاع أسعار النيكل مع تخطيط إندونيسيا لتشديد ضوابط تصدير السلع الأساسية 📈

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنيكل (NICKEL) في بورصة لندن للمعادن اليوم إلى ما يقارب 19,000 دولار أمريكي للطن المتري، وذلك عقب تقارير إعلامية تفيد بأن السلطات الإندونيسية - التي تمثل حوالي 60% من إنتاج النيكل العالمي - قد تُشدد الرقابة على صادرات المواد الخام. ونتيجةً لذلك، قد يكون السوق يُسعّر احتمالية انخفاض المعروض من النيكل في وقتٍ يستمر فيه الطلب على المعدن في النمو، مدفوعًا بتقنيات الطاقة النظيفة، والسيارات الكهربائية، وإنتاج الصلب.

وقد أشارت غولدمان ساكس مؤخرًا إلى أن سعر النيكل المستهدف بحلول نهاية عام 2026 هو 18,500 دولار أمريكي للطن المتري. ومع ذلك، في حال حدوث اضطرابات كبيرة في الصادرات من إندونيسيا - وهو سيناريو مستبعد للغاية - فقد تكتسب الأسعار زخمًا مضاربيًا إضافيًا، وربما تختبر مستويات قياسية محلية جديدة قرب 20,000 دولار أمريكي للطن المتري.

في الوقت الحالي، يتداول النيكل بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للارتفاع الأخير، وقد افتتح جلسة اليوم بفجوة سعرية صعودية.