📉 انخفاض سعر الذهب بنسبة 1.5%

انخفض سعر الذهب اليوم بأكثر من 1.5% ليصل إلى 4500 دولار أمريكي للأونصة، بينما سجلت الفضة انخفاضًا حادًا بنحو 5% لتصل إلى 74 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وسط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات. على الأقل في المدى القريب، تبدو العوامل الأساسية داعمة للدولار، الذي يستفيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط وتداعياته التضخمية، والتي بدأت تظهر تدريجيًا.

أخبار رئيسية:

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007. تشير تصريحات دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تشن ضربة أخرى على إيران، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

أشار سكوت بيسنت إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في التسرع في تمديد الهدنة الجمركية مع الصين، وهو ما قد يفسره المستثمرون على أنه خطر مستمر لتجدد الحرب التجارية.

رسوم بيانية للذهب والفضة ومؤشر الدولار الأمريكي (يوم واحد)

يقترب سعر الذهب من متوسطه المتحرك الأسي لـ 200 جلسة (الخط الأحمر) قرب 4330 دولارًا أمريكيًا للأونصة. قد يشير الانخفاض دون هذا المستوى إلى اختراق هبوطي لنمط المثلث المتماثل. في المقابل، قد يشير الارتداد فوق 4750 دولارًا أمريكيًا إلى عودة محتملة للاتجاه الصعودي العام.

بالنسبة للفضة، يبدو أن مستوى الدعم الرئيسي هو 70 دولارًا أمريكيًا للأونصة، ويقع بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأسي 200 (الخط الأحمر).

