عاجل: قراءة مؤشر Ifo أعلى من المتوقع. EURUSD أقل من 1.17

١٢:٠٦ م ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥

مؤشر Ifo لمناخ الأعمال لشهر أغسطس: 89 (المتوقع: 86.8؛ السابق: 88.6)

 

الظروف الحالية: 86.4 (المتوقع: 86.7؛ السابق: 86.5)

التوقعات: 91.6 (المتوقع: 90.3؛ السابق: 90.8)

 

جاءت بيانات Ifo الصادرة اليوم، وخاصةً مؤشر التوقعات، أفضل من المتوقع، مما عزز ثقة الشركات الألمانية. وبينما شهد مؤشر الظروف الحالية انخفاضًا طفيفًا، فإن ارتفاع مؤشر التوقعات من 90.8 إلى 91.6 بعد التعديل يشير إلى أنه على الرغم من التحديات المستمرة، تشعر الشركات الألمانية بمزيد من التفاؤل بشأن المستقبل، وهو ما أظهرته أيضًا بيانات مؤشر مديري المشتريات.

تشير هذه النتيجة إلى أن قطاع التصنيع الألماني قد يُظهر بعض المرونة في الربع الثالث. ويشير استقرار ثقة الشركات بشكل عام، حتى بعد خيبة الأمل الأولية التي أحاطت باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى أن الشركات تتكيف مع البيئة الحالية وتحافظ على أملها في حدوث تحول اقتصادي.

انخفض زوج العملات EURUSD منذ بداية جلسة يوم الاثنين ولكنه ارتفع قليلاً بعد القراءة.

 

 

