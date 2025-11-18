مخطط اليوم : USDJPY (18.11.2025)

يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حاليًا عند مستوى 155.40. ولا تزال تحركات اليوم تتأثر بشكل واضح بالعوامل الأساسية، حيث لا يزال ميزان القوى بين اليابان والولايات المتحدة يميل لصالح الدولار. ورغم تدهور المعنويات العالمية، لا تتجه الأسواق نحو الين، مما يُبرز ضعفه الهيكلي الناجم عن سياسة بنك اليابان والفارق الكبير في أسعار الفائدة. كما ينصب الاهتمام على التوترات المحلية في اليابان، والتوقعات المتعلقة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، ومجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة التي قد تُحدد التحركات التالية للزوج.

ما الذي يُحرك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اليوم؟

السياسة النقدية لبنك اليابان (BOJ)

يواصل بنك اليابان سياسته النقدية التيسيرية الاستثنائية، مُبقيًا أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من تزايد التوترات داخل مجلس السياسات، حيث فضّل بعض الأعضاء رفعها. لا تتوقع الأسواق تشديدًا قريبًا، إذ يُشير محافظ بنك اليابان، أويدا، إلى أن القرارات قد تُتخذ العام المقبل أو حتى عام ٢٠٢٦. تُعد توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر منخفضة للغاية، مما يُبقي الين مستخدمًا على نطاق واسع في استراتيجيات التمويل. يُحافظ هذا النهج على الضغط المستمر على العملة اليابانية.

ملخص:

لا يزال بنك اليابان مُتشائمًا للغاية، ولا تتوقع الأسواق أي زيادات في المدى القريب. لا تزال ميزة أسعار الفائدة الأمريكية قوية، مما يُعزز ضعف الين.

العلاقات بين بنك اليابان والحكومة اليابانية

تُشدد الحكومة مرارًا وتكرارًا على ضرورة استقرار الين، لكن تدخلاتها تبقى لفظية في الغالب دون إجراءات ملموسة. لا يرغب بنك اليابان في تعديل سياسته للحد من ضعف العملة فحسب، بل يُركز بدلًا من ذلك على التضخم والدعم الاقتصادي. هذه الأولويات المتباينة تُحدث توترًا واضحًا بين المؤسسات، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. في هذه البيئة، تُعتبر إجراءات اليابان متضاربة، مما يُضعف الثقة في الين.

ملخص:

تتحدث الحكومة عن تعزيز الين لكنها لا تتخذ إجراءات حاسمة. يتمسك بنك اليابان باستراتيجيته، مما يُثير التوتر. تُفسر الأسواق هذا على أنه علامة على ضعف العملة.

التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي

تسود حالة من عدم اليقين الأسواق بشأن نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. ففرص خفض أسعار الفائدة محدودة، ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن القرارات تعتمد على البيانات الواردة، مما يُسهم في استقرار الدولار لكنه لا يُعطيه دفعة واضحة نحو الاتجاه الصحيح. بالمقارنة مع موقف بنك اليابان المُيسّر، فإن هذا الحياد الفيدرالي يُصب في مصلحة العملة الأمريكية.

ملخص:

يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على حياده، وهو ما يكفي للحفاظ على تفوق الدولار. ترى الأسواق تناقضًا واضحًا مع موقف بنك اليابان المُيسّر، مما يدعم ارتفاع مستويات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية واليابانية

في الأيام المقبلة، سينصب تركيز السوق على إصدارات مثل تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص (ADP)، ومحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، وبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP)، وبيانات التضخم من كل من الولايات المتحدة واليابان. يمكن للبيانات الأمريكية أن تؤثر بقوة على توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، مما يؤثر بشكل مباشر على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. تعزز الأرقام القوية الدولار، بينما قد تزيد الأرقام الضعيفة من توقعات خفض أسعار الفائدة وتضعف الدولار مؤقتًا. أما البيانات اليابانية، فتأثيرها أقل، نظرًا لبطء رد فعل بنك اليابان.

ملخص:

تُعدّ البيانات الأمريكية المحرك الرئيسي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. لا تؤثر البيانات اليابانية إلا بشكل طفيف على اتجاه الزوج. تركز الأسواق بشكل شبه كامل على الجانب الأمريكي.

فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان

لا تزال الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة وأسعار الفائدة اليابانية المنخفضة للغاية عاملاً رئيسيًا في ضعف الين الهيكلي. هذه الميزة الأمريكية تُبقي تمويل الين جذابًا للأسواق، مما يدعم تدفقات رأس المال إلى الأصول المقومة بالدولار. حتى في ظل بيئة عالمية خالية من المخاطر، لا تدفع الأسواق للعودة إلى الين، حيث تظل عوائد الأصول الأمريكية أعلى بكثير. هذه الظاهرة تُضعف العملة اليابانية باستمرار.

ملخص:

يؤثر الفارق الكبير في أسعار الفائدة سلبًا على الين. وتواصل الأسواق استخدامه للتمويل، محافظةً على الميزة الهيكلية للدولار.

الوضع العالمي ومناخ تجنب المخاطرة الحالي

لا يؤدي التدهور الحالي في معنويات السوق إلى تعزيز الين كما هو معتاد، مما يُمثل تحولًا ملحوظًا عن الدورات السابقة. وينتج هذا عن مزيج من سياسة بنك اليابان المتساهلة للغاية وميزة واسعة في أسعار الفائدة الأمريكية. في هذه البيئة، تُعامل الأسواق الدولار وسندات الخزانة الأمريكية والفرنك السويسري كأصول أكثر أمانًا من الين. ومن الواضح أن هذه العوامل الهيكلية تُضعف دور الين التقليدي كملاذ آمن.

ملخص:

لا تُعزز بيئة تجنب المخاطرة الحالية الين، حيث تختار الأسواق أصولًا أخرى تُعتبر ملاذًا آمنًا. تُقوّض سياسة بنك اليابان وظيفته الوقائية.