تصريحات باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن الاقتصاد الأمريكي 🗽انخفاض EURUSD إلى 1.157

يقول عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توماس باركين (أبرز ما جاء في التقرير):
- إذا لم تزد القوى العاملة، فسيعتمد النمو الاقتصادي كليًا على الإنتاجية.
- قد يتجه نمو القوى العاملة إلى حوالي 0%.
- هناك خطر كبير من أن تكون الوظائف أكثر من عدد العمال في المستقبل.
- الطلب جيد، لكنه لا يُترجم إلى توظيف.
- لا يزال الطلب جيدًا. يكمن التحدي في سوق العمل.
- الشعور العام هو أن الاقتصاد لا يزال جيدًا.
- قد تعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المنازل، لكنها لن تُحل مشكلة العرض.
- لا يزال عرض المساكن مُقيدًا مع نمو الطلب.
- قد تُمثل أسعار المساكن المرتفعة اليوم نقصًا في العرض مُتجذرًا في الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009.
- تكمن فائدة زيادة التوافق في قدرة الأسواق على تحديد التوقعات.
- لا تزال السياسة مُقيدة بشكل طفيف.
- سوق العمل أضعف نوعًا ما مما تُشير إليه البيانات.
- بدون بيانات مُقنعة، يصعب التوصل إلى إجماع واسع.
- لا يبدو أن التضخم في طريقه للارتفاع، ولكن ليس من الواضح أيضًا أنه سيعود إلى 2%. من المرجح أن ترتفع البطالة تدريجيًا، ولكن ربما ليس بفارق كبير.
- من الصعب إعلان النصر في أيٍّ من الأمرين، ولكن من الواضح أيضًا أن أيًا منهما لا يتطلب استجابة.
- التضخم أعلى من المستهدف، ولكن من غير المرجح أن يتسارع.
- يشهد سوق العمل تراجعًا، لكنني لا أعتقد أنه سيتراجع أكثر من ذلك بكثير.
