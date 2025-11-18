تصريحات باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن الاقتصاد الأمريكي 🗽انخفاض EURUSD إلى 1.157

يقول عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توماس باركين (أبرز ما جاء في التقرير):

إذا لم تزد القوى العاملة، فسيعتمد النمو الاقتصادي كليًا على الإنتاجية.

قد يتجه نمو القوى العاملة إلى حوالي 0%.

هناك خطر كبير من أن تكون الوظائف أكثر من عدد العمال في المستقبل.

الطلب جيد، لكنه لا يُترجم إلى توظيف.

لا يزال الطلب جيدًا. يكمن التحدي في سوق العمل.

الشعور العام هو أن الاقتصاد لا يزال جيدًا.

قد تعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المنازل، لكنها لن تُحل مشكلة العرض.

لا يزال عرض المساكن مُقيدًا مع نمو الطلب.

قد تُمثل أسعار المساكن المرتفعة اليوم نقصًا في العرض مُتجذرًا في الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009.

تكمن فائدة زيادة التوافق في قدرة الأسواق على تحديد التوقعات.

لا تزال السياسة مُقيدة بشكل طفيف.

سوق العمل أضعف نوعًا ما مما تُشير إليه البيانات.

بدون بيانات مُقنعة، يصعب التوصل إلى إجماع واسع.

لا يبدو أن التضخم في طريقه للارتفاع، ولكن ليس من الواضح أيضًا أنه سيعود إلى 2%. من المرجح أن ترتفع البطالة تدريجيًا، ولكن ربما ليس بفارق كبير.

من الصعب إعلان النصر في أيٍّ من الأمرين، ولكن من الواضح أيضًا أن أيًا منهما لا يتطلب استجابة.

التضخم أعلى من المستهدف، ولكن من غير المرجح أن يتسارع.