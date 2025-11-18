اقرأ أكثر
٩:٠٢ م · ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥

تصريحات باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن الاقتصاد الأمريكي 🗽انخفاض EURUSD إلى 1.157

يقول عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توماس باركين (أبرز ما جاء في التقرير):

 

  • إذا لم تزد القوى العاملة، فسيعتمد النمو الاقتصادي كليًا على الإنتاجية.
  • قد يتجه نمو القوى العاملة إلى حوالي 0%.
  • هناك خطر كبير من أن تكون الوظائف أكثر من عدد العمال في المستقبل.
  • الطلب جيد، لكنه لا يُترجم إلى توظيف.
  • لا يزال الطلب جيدًا. يكمن التحدي في سوق العمل.
  • الشعور العام هو أن الاقتصاد لا يزال جيدًا.
  • قد تعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المنازل، لكنها لن تُحل مشكلة العرض.
  • لا يزال عرض المساكن مُقيدًا مع نمو الطلب.
  • قد تُمثل أسعار المساكن المرتفعة اليوم نقصًا في العرض مُتجذرًا في الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009.
  • تكمن فائدة زيادة التوافق في قدرة الأسواق على تحديد التوقعات.
  • لا تزال السياسة مُقيدة بشكل طفيف.
  • سوق العمل أضعف نوعًا ما مما تُشير إليه البيانات.
  • بدون بيانات مُقنعة، يصعب التوصل إلى إجماع واسع.
  • لا يبدو أن التضخم في طريقه للارتفاع، ولكن ليس من الواضح أيضًا أنه سيعود إلى 2%. من المرجح أن ترتفع البطالة تدريجيًا، ولكن ربما ليس بفارق كبير.
  • من الصعب إعلان النصر في أيٍّ من الأمرين، ولكن من الواضح أيضًا أن أيًا منهما لا يتطلب استجابة.
  • التضخم أعلى من المستهدف، ولكن من غير المرجح أن يتسارع.
  • يشهد سوق العمل تراجعًا، لكنني لا أعتقد أنه سيتراجع أكثر من ذلك بكثير.

 

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (الفاصل الزمني اليومي)

 

المصدر: xStation5

