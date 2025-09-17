اقرأ أكثر

عاجل: قرار معدل الفائدة من بنك كندا

٥:٤٥ م ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة.

ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.50%.

  • معدل الفائدة: السابق:2.75%، المتوقع: 2.50%، الفعلي: 2.50%

ملخص بيان بنك كندا:

في 17 سبتمبر 2025، خفض بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% (سعر الفائدة على البنوك 2.75%، وسعر الفائدة على الودائع 2.45%) لتحسين توازن المخاطر مع تباطؤ النمو في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية. انخفض الناتج المحلي الإجمالي الكندي في الربع الثاني بنحو 1.5%، مع انخفاض الصادرات بنسبة 27%، وضعف استثمارات الشركات، وفقدان الوظائف مؤخرًا مما دفع معدل البطالة إلى 7.1%، في حين تحسنت الأوضاع المالية واستقر سعر صرف الدولار الكندي. يبلغ معدل التضخم 1.9% على أساس سنوي، مع معدل نمو أساسي يتراوح بين 2.5% و3%، ولكنه يفقد زخمه؛ ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء معظم الرسوم الجمركية الانتقامية إلى تخفيف ضغوط أسعار السلع. وسيراقب البنك عن كثب الصادرات الخاضعة للرسوم الجمركية، وتداعياتها على الاستثمار والوظائف والإنفاق، وانعكاسات الأسعار، وتوقعات التضخم.

 

 

كتبها

Milad Azar

أخبار الأسواق

