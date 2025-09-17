اقرأ أكثر

انخفاض أسعار القهوة بنسبة 5% عن أعلى مستوى محلي وسط طقس مواتٍ في البرازيل📉

٥:٤٦ م ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥
  • انخفضت العقود الآجلة لبن أرابيكا على بورصة ICE (COFFEE) بنسبة تقارب 5% اليوم في ظل تغيرات الطقس في البرازيل، متراجعةً عن أعلى مستوى محلي.
  • تشير توقعات البرازيل إلى هطول المزيد من الأمطار الأسبوع المقبل، مما يخفف من مخاوف الجفاف.
  • لكن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذر من احتمال بنسبة 71% لحدوث ظاهرة النينيا (أكتوبر-ديسمبر) → خطر الجفاف وتضرر محصول 2026/2027.

مراجعات حصاد البرازيل (HedgePoint):

  • إجمالي محصول 2025/2026: 64.7 مليون كيس (زيادة بنسبة 0.7% على أساس سنوي).
  • أرابيكا: انخفض إلى 37.7 مليون كيس (انخفاض بنسبة 13.3% على أساس سنوي، من 39.6 مليون كيس تقديريًا).
  • روبوستا: ارتفع إلى 27 مليون كيس (زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي).

التباينات الإقليمية:

  • مناطق زراعة أرابيكا (ميناس جيرايس، ساو باولو): هطول أمطار أقل من المتوسط ​​في مراحل رئيسية أضرّ بالغلة والجودة. مناطق زراعة الروبوستا (إسبيريتو سانتو، باهيا): طقس مواتٍ + استثمار من المزارعين → غلة فاقت التوقعات.

التوقعات على المدى الطويل:

  • أرابيكا 2026/2027: لا يزال الوضع غير مؤكد؛ أضرت أمطار أبريل بالمحصول الحالي، لكنها حسّنت صحة الأشجار للدورة القادمة.
  • روبوستا 2026/2027: يُظهر الإزهار المبكر (منذ أغسطس) مؤشرات إيجابية حتى الآن.

 

قهوة (الفترة D1)

 

المصدر: xStation5

 

 

