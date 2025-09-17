انخفاض أسعار القهوة بنسبة 5% عن أعلى مستوى محلي وسط طقس مواتٍ في البرازيل📉

- انخفضت العقود الآجلة لبن أرابيكا على بورصة ICE (COFFEE) بنسبة تقارب 5% اليوم في ظل تغيرات الطقس في البرازيل، متراجعةً عن أعلى مستوى محلي.
- تشير توقعات البرازيل إلى هطول المزيد من الأمطار الأسبوع المقبل، مما يخفف من مخاوف الجفاف.
- لكن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذر من احتمال بنسبة 71% لحدوث ظاهرة النينيا (أكتوبر-ديسمبر) → خطر الجفاف وتضرر محصول 2026/2027.
مراجعات حصاد البرازيل (HedgePoint):
- إجمالي محصول 2025/2026: 64.7 مليون كيس (زيادة بنسبة 0.7% على أساس سنوي).
- أرابيكا: انخفض إلى 37.7 مليون كيس (انخفاض بنسبة 13.3% على أساس سنوي، من 39.6 مليون كيس تقديريًا).
- روبوستا: ارتفع إلى 27 مليون كيس (زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي).
التباينات الإقليمية:
- مناطق زراعة أرابيكا (ميناس جيرايس، ساو باولو): هطول أمطار أقل من المتوسط في مراحل رئيسية أضرّ بالغلة والجودة. مناطق زراعة الروبوستا (إسبيريتو سانتو، باهيا): طقس مواتٍ + استثمار من المزارعين → غلة فاقت التوقعات.
التوقعات على المدى الطويل:
- أرابيكا 2026/2027: لا يزال الوضع غير مؤكد؛ أضرت أمطار أبريل بالمحصول الحالي، لكنها حسّنت صحة الأشجار للدورة القادمة.
- روبوستا 2026/2027: يُظهر الإزهار المبكر (منذ أغسطس) مؤشرات إيجابية حتى الآن.
قهوة (الفترة D1)
المصدر: xStation5