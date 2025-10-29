عاجل: قرار معدل الفائدة من بنك كندا

أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة.

ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.25%.

معدل الفائدة: السابق: 2.50 %، المتوقع: 2.25 %، الفعلي: 2.25%

مدد زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي خسائره اليوم إلى حوالي 0.2%، حيث كان هذا التحرك متوقعًا على نطاق واسع بسبب الضعف المستمر في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، أشار بنك كندا في البيان الصادر إلى أنه قد يترك أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت لدعم انتعاش النشاط الاقتصادي في البلاد.

وأشار محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إلى أن المخاطر المتعلقة بالتعريفات الجمركية على النمو الاقتصادي تتجسد في الاقتصاد الحقيقي، وذلك بشكل رئيسي من خلال تباطؤ الاستثمار التجاري وانخفاض الصادرات مما يترجم إلى انخفاض الطلب على العمالة. ومن المتوقع أن يستمر الركود حتى عام 2027. كما تشير كلمات ماكليم إلى أن بنك كندا لديه مجال محدود فقط للاستجابة للصدمات المتعلقة بالتعريفات الجمركية ولا يمكنه إعادة الاقتصاد إلى مساره قبل التعريفات الجمركية.