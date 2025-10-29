مخطط اليوم: AUDUSD (29.10.2025)

ارتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% على خلفية أقوى بيانات تضخم لمؤشر أسعار المستهلك في أستراليا منذ أكثر من عام، مما يُقلل من احتمالية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. التوقعات المتشددة تجاه بنك الاحتياطي الأسترالي، إلى جانب تنامي الإقبال على المخاطرة وتجدد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى سلام تجاري بين الولايات المتحدة والصين، تجعل الدولار الأسترالي الأفضل أداءً بين عملات مجموعة العشر هذا الأسبوع.

اخترق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للموجة الهبوطية الأخيرة، لكنه واجه مقاومة قرب أعلى مستوياته الأخيرة عند 0.66. كما يتجلى زخم قوي في الإقبال على المخاطرة لدى زوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (بالأزرق).

المصدر: xStation5

ما الذي يُحرك زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي اليوم؟

ارتفع تضخم أسعار المستهلك ( CPI ) في الربع الثالث من عام 2025 إلى 3.2% (السابق: 2.1%، التوقعات: 3%)، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2024. ومما يُثير القلق بشأن استقرار الأسعار، أن البيانات الشهرية تُظهر تسارع التضخم الأساسي إلى 3.7% في سبتمبر. وجاءت الضغوط السعرية الرئيسية من الإسكان (+2.5% على أساس ربع سنوي)، والترفيه والثقافة (+1.9%)، والنقل (+1.2%)، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 9%.

تُقيّد هذه القراءة الأعلى من المتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي ( RBA )، بعد أن أوقف البنك المركزي برنامج التيسير النقدي في سبتمبر وسط بيانات شهرية مُقلقة (استقرت أسعار الفائدة عند 3.6% منذ أغسطس). وقد أكد بنك الاحتياطي الأسترالي ( RBA ) على تفضيله لأرقام ربع سنوية أقل تقلبًا، لذا فإن هذا التأكيد الواضح على استمرار التضخم يُقلل بشكل كبير من احتمالية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، تجاوز متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك المُخفّض - والذي يستثني التقلبات الحادة في الأسعار - توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لأول مرة منذ عام ٢٠٢٢.

ومع ذلك، يواجه بنك الاحتياطي الأسترالي معضلةً سياسيةً، تتمثل في الموازنة بين ارتفاع التضخم وتباطؤ سوق العمل. وارتفع معدل البطالة إلى ٤.٥٪ الشهر الماضي، وهو أعلى معدل له منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من أن محافظ البنك ميشيل بولوك حافظت على نبرة متشددة، مشيرةً إلى تقلبات بيانات العمل وأن "البطالة لم ترتفع كثيرًا عن التوقعات".

ونتيجةً لذلك، ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع، مواصلًا اتجاهه الصعودي هذا الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي. كما تدعم العملة شهية المخاطرة العالمية، مدفوعةً بأرباح وول ستريت القوية، والتقدم المحرز في محادثات ترامب التجارية مع الصين، وارتفاع عوائد السندات الأسترالية.

ارتفعت عوائد السندات الأسترالية لأجل عامين بنحو 20 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2025، مع تتبع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي عن كثب لفارق العائد بعد فترة وجيزة من الركود.

المصدر: XTB Research, Bloomberg data.