عاجل: قرار معدل الفائدة من الولايات المتحدة

أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة

معدل الفائدة: السابق: 4.25 %، المتوقع: 4.00 %، الفعلي: 4.00 %

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75-4.00%، وأعلن أنه سينهي جولة التخفيض في الميزانية العمومية في الأول من ديسمبر، مما يمثل خطوة واضحة نحو تخفيف السياسة النقدية. وأظهر القرار انقسامًا في آراء اللجنة، حيث عارض شميد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بينما فضّل ميران خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس.

وأفادت اللجنة بأن النشاط الاقتصادي يواصل نموه بوتيرة معتدلة، على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف. في غضون ذلك، ارتفع التضخم منذ بداية العام، ولا يزال مرتفعًا بعض الشيء، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التأكيد على التزامه المستمر باستعادة معدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل.

وفي تحول تشغيلي رئيسي، كشف الاحتياطي الفيدرالي أنه ابتداءً من ديسمبر، سيعيد استثمار جميع مدفوعات سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري المستحقة في سندات خزانة قصيرة الأجل، مما يوقف فعليًا التشديد الكمي ويثبت حجم ميزانيته العمومية.

حافظ البيان على نبرة حذرة، مشيرًا إلى ارتفاع مخاطر تراجع التوظيف، في حين لا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات مرتفعًا، لا سيما في ظل محدودية توافر البيانات الاقتصادية الأخيرة في ظل إغلاق الحكومة.

اعتبرت الأسواق الرسالة العامة متشائمة بعض الشيء - حيث سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مكاسب متواضعة، بينما انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلًا.