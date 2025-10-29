عاجل: انخفض زوج USDSEK بنسبة 0.15% بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت التوقعات في السويد 🇸🇪

- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السويدي بأكثر من المتوقع، على أساس سنوي وربع سنوي، في الربع الثالث.
- وارتفعت قيمة الكرونة السويدية في سوق العملات الأجنبية بشكل عام.
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السويدي بأكثر من المتوقع، على أساس سنوي وربع سنوي، في الربع الثالث.
- وارتفعت قيمة الكرونة السويدية في سوق العملات الأجنبية بشكل عام.
٨:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، السويد - الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (على أساس سنوي):
- النمو الفعلي: ٢.٤٪
- التوقعات: ١.٦٪
- النمو السابق: ١.٤٪
ومن المتوقع أن تدعم القراءة الأعلى من المتوقع توقف دورة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي السويدي، خاصة في ضوء خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع من 2% إلى 1.75% في سبتمبر/أيلول.
المصدر: xStation5
الملخص اليومي: المركزي الأوروبي، الفيدرالي، وMAG7 - إشارات متضاربة ونفور من المخاطرة
إيلي ليلي بعد الأرباح: توقعات عالية ونتائج أعلى.
شيبوتلي: تتعرض لانتقادات شديدة بعد الأرباح، وانخفاض بنسبة مزدوجة الرقم
اتجاه الذهب بعد قرار الفدرالي