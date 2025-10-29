اقرأ أكثر
١١:١٨ ص · ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: انخفض زوج USDSEK بنسبة 0.15% بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت التوقعات في السويد 🇸🇪

أهم النقاط
USD/SEK
فوركس
  • ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السويدي بأكثر من المتوقع، على أساس سنوي وربع سنوي، في الربع الثالث.
  • وارتفعت قيمة الكرونة السويدية في سوق العملات الأجنبية بشكل عام.

 

٨:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، السويد - الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (على أساس سنوي):

 

  • النمو الفعلي: ٢.٤٪
  • التوقعات: ١.٦٪
  • النمو السابق: ١.٤٪

ومن المتوقع أن تدعم القراءة الأعلى من المتوقع توقف دورة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي السويدي، خاصة في ضوء خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع من 2% إلى 1.75% في سبتمبر/أيلول.

 

المصدر: xStation5

