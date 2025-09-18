عاجل: قرار معدل الفائدة من بريطانيا

تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة
- معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00%
توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-4-5؛ التوقعات: 0-8-1, الفعلي: 0-7-2
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
أصدر بنك إنجلترا تحذيرات بشأن خطر تأثيرات الجولة الثانية على الأجور والأسعار؛ ويظل النهج "التدريجي والحذر" مناسبًا. ويبدو التعليق متشددًا إلى حد ما. ويحافظ المتداولون على رهانات بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة، متوقعين الآن تخفيضات إضافية بمقدار 6 نقاط أساس هذا العام.