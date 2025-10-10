مؤشر داكس: يحاول DE40 الحفاظ على الزخم 📈برينتاغ وأرسيلور ميتال تحت الضغط

تتعرض أسهم برينتاج لضغوط بعد تخفيض تصنيف يو بي إس؛ بينما انخفضت أسهم أرسيلور ميتال بعد تغيير في تصنيفها وتعليق من جولدمان ساكس.

افتتحت المؤشرات الأوروبية على مكاسب حذرة، مدعومةً جزئيًا محليًا بآمال انفراج الأزمة السياسية في فرنسا. وقد يتزايد التقلب حوالي الساعة 4:00 مساءً عند صدور بيانات جامعة ميشيغان الأمريكية حول ثقة المستهلك وتوقعات التضخم.

DE40 (فاصل زمني للساعة)

يتذبذب عقد داكس الألماني الآجل (DE40) حول مستوى 24,750 نقطة، ويختبر المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 فترة (الخط البرتقالي) على الرسم البياني للساعة، مدعومًا أيضًا بردود فعل الأسعار السابقة منذ أوائل يوليو.

خفض بنك يو بي إس توصيته لسهم برينتاج إلى "بيع" وخفض سعره المستهدف إلى 45 يورو (من 56 يورو)، مشيرًا إلى تدهور في التوقعات. وانخفضت أسهم الشركة اليوم بنسبة تقارب 4%.

وكتبت المحللة نيكول مانيون أنه من المتوقع أن يضغط ضعف الطلب في السوق النهائية والطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاع الكيماويات على أحجام وهوامش أرباح موزعي الكيماويات حتى النصف الأول من عام 2026 على الأقل.

وتم تخفيض توقعات الأرباح للفترة 2025-2027 إلى أقل بكثير من التوقعات، حيث يرى بنك يو بي إس ارتفاعًا في مخاطر المبيعات والربحية؛ ويشير هذا إلى دورة هبوط أطول مما يتوقعه السوق حاليًا.

شبرينتاج (D1)

شهدت أسهم برينتاج انخفاضًا لبعض الوقت، وهي تحوم بالقرب من مستوياتها التي شوهدت آخر مرة في أغسطس 2020. ومع ذلك، لا يزال تقييم مضاعف الربحية للمجموعة الكيماوية في خانة العشرات.

شركة الصلب العملاقة تحت الضغط

خفضت جولدمان ساكس توصيتها لسهم أرسيلور ميتال ( MT ) من "شراء" إلى "محايد"، مع رفع السعر المستهدف إلى 30 يورو (من 29 يورو). ونتيجةً لذلك، انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 2% اليوم، مواصلةً تراجعها عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ووفقًا لجولدمان ساكس، فقد تحققت التوقعات الصعودية بشكل كبير: فقد دعم انكماش أسعار المواد الخام هوامش الربح، كما عززت احتمالات تطبيق إجراءات حماية فعّالة في الأسواق الرئيسية المعنويات. بعد ارتفاع بنسبة تقارب 55% منذ إضافته إلى قائمة الشراء، يبدو السهم الآن مقومًا بقيمته الكاملة.

نسبة المخاطرة إلى العائد متوازنة: يعتمد الارتفاع على استمرار تقلبات التكلفة والتنفيذ المتسق لسياسات الاتحاد الأوروبي؛ وتشمل مخاطر الانخفاض انعكاسًا في أسعار خام الحديد/فحم الميثان أو ارتفاعًا في تكاليف الطاقة، مما يضغط على فروق الأسعار، وضعف تطبيق الإجراءات الوقائية، وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، ومخاطر على ربحية المشروع المشترك في الهند.

أرسيلور ميتال (D1)

