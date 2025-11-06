عاجل: قرار معدل الفائدة من بريطانيا

تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة
- معدل الفائدة: السابق:4.00%، المتوقع: 4.00%، الفعلي: 4.00%
توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-7-2؛ التوقعات: 0-6-3, الفعلي: 0-5-4
نتائج التصويت: صوّت خمسة أعضاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما صوّت أربعة أعضاء لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنةً بتوقعات بتقسيمها إلى 6 و3. صوّت بريدن ورامسدن ودهينجرا وتايلور لصالح خفض أسعار الفائدة. وكانت نتيجة التصويت السابقة 7 و2. تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بعد القرار، حيث انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك الأساسي 50 على الفاصل الزمني للساعة.
