💷 مكاسب GBPUSD قبل قرار بنك إنجلترا

مراقبة زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: يدعم ثبات سعر الفائدة انتعاش زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي نحو 1.3200؛ يُنذر أي خفض مفاجئ أو إشارة قوية نحو اتجاه حمائمي بانخفاض فوري دون 1.30.

خطر مفاجئ من اتجاه حمائمي: يُقلل السوق من قيمة خفض الفائدة (احتمال 25%)؛ قد تدفع ميزانية نوفمبر المُقيّدة ماليًا إلى خفض سعر الفائدة في ديسمبر، مما يزيد من المعارضة الحمائمية اليوم.

من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير: من المرجح أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير رغم انخفاض التضخم؛ وينصب التركيز على استمرار انكماش التضخم.

على الرغم من الأرقام الاقتصادية الكلية المخيبة للآمال مؤخرًا، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم. وبينما تباطأ التضخم (انخفض إلى 3.8% في سبتمبر، وهو أقل من توقعات بنك إنجلترا)، وانحسرت ضغوط أسعار الخدمات، وتباطأ نمو الأجور، لا يزال معدل التضخم يقارب ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2%. علاوة على ذلك، يُعدّ احتمال تشديد السياسة المالية من خلال زيادات ضريبية في الميزانية المقبلة عاملًا مؤثرًا.

وبناءً على ذلك، من المرجح أن تُعطي لجنة السياسة النقدية الأولوية لرؤية اتجاه انكماشي مستدام قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية، وهو أمر لا يُتوقع عمومًا حتى ربيع 2026، حيث من المتوقع أن يقترب التضخم من 2.5%.

أسعار السوق والأصوات المعارضة

يُقدّر السوق حاليًا احتمال خفض أسعار الفائدة اليوم بنسبة 25% فقط، مع احتساب خفض كامل قدره 25 نقطة أساس لشهر فبراير. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاحتمال الإجمالي لخفض الفائدة بحلول ديسمبر يقارب 70%، مما يعكس التسعير الذي شهدناه مؤخرًا في الولايات المتحدة، حيث تم احتساب خفض الفائدة في ديسمبر بالكامل تقريبًا.

المصدر: Bloomberg

في حين أن السوق يُعطي احتمالًا ضئيلًا بنسبة 25% لخفض سعر الفائدة اليوم، إلا أن هذا السيناريو يبدو مُبالغًا فيه. يُعدّ مخطط ميزانية المملكة المتحدة، المقرر صدوره في نهاية نوفمبر، عاملًا رئيسيًا سيُشكّل توقعات التضخم للأرباع القادمة. إذا نجحت الميزانية في تحقيق الضبط المالي المتوقع، فقد يكتسب بنك إنجلترا ثقةً في استمرار مسار انكماشي، ويُمضي قدمًا في خفض سعر الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

في ضوء ذلك، هناك احتمال اليوم لظهور إشارة حذرة، سواء من خلال البيان الرسمي أو انقسام الأصوات. مؤخرًا، صوّت عضوان من لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة؛ واليوم، قد يتزايد هذا الاختلاف إلى ثلاثة أعضاء.

التأثير على الجنيه الإسترليني

قد يدعم قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير الانتعاش الأخير في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. يختبر الزوج حاليًا نطاقًا يُقابل تصحيحًا صعوديًا مشابهًا شهدناه في أواخر أكتوبر. إذا لم تكن نبرة قرار اليوم حذرة بشكل مُفرط، فقد يمتد هذا التصحيح أكثر، وربما يصل إلى منطقة 1.3200.

في المقابل، من المرجح أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى انخفاض فوري دون مستوى 1.30. وقد يتحقق هذا السيناريو الهبوطي أيضًا إذا أبدى بنك إنجلترا استعدادًا واضحًا لتيسير السياسة النقدية في ديسمبر، رهنًا بتفاصيل الميزانية المقبلة.