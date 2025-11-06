حصاد الأسواق (06.11.2025)

تراجع الأسهم الأمريكية: استعادت المؤشرات الأمريكية بعض خسائرها الأخيرة، لكن العقود الآجلة قلصت في النهاية مكاسبها الحادة التي حققتها أمس. أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول النقدي مرتفعًا بنسبة 0.37%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.65%.

جلسة آسيوية متباينة: تباينت التداولات في جميع أنحاء آسيا؛ حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 ( JP225 ) بنسبة 0.5%، على عكس المؤشرات الصينية ( CHN.Cash و CH50 ) التي ارتفعت بأكثر من 1%.

محاولات انتعاش النفط: يحاول النفط الخام التعافي بشكل طفيف، مرتفعًا بنسبة 0.35%، على الرغم من أن سعر خام غرب تكساس الوسيط لا يزال أقل من 60 دولارًا للبرميل.

ارتفاع طفيف للمعادن النفيسة: ارتفع الذهب بنسبة 0.2%، ليتداول على بُعد 12 دولارًا من مستوى 4000 دولار، وارتفعت الفضة بنسبة 0.7%، متجاوزة مستوى 48 دولارًا.

ضعف الدولار الأمريكي: انخفض الدولار بشكل ملحوظ اليوم؛ عاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ليتجاوز مستوى 1.15، بينما يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي فوق مستوى 0.65، بينما يدافع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عن مستوى الدعم 1.30.

كوالكوم تتفوق على التوقعات: أعلنت كوالكوم عن نتائج قوية للربع المالي الرابع من عام 2025، مقدمةً توقعات متفائلة. بلغت الإيرادات 11.27 مليار دولار أمريكي (مقابل 10.8 مليار دولار أمريكي متوقعة)، مسجلةً زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، مع ربحية سهم معدلة بلغت 3.00 دولار أمريكي (مقابل 2.87 دولار أمريكي متوقعة). ومع ذلك، سجلت الشركة خسارة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بلغت 3.12 مليار دولار أمريكي بسبب تخفيض غير متكرر بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي متعلق بالضرائب. انخفضت أسهمها بنسبة 3% في تداولات ما بعد الإغلاق.

أداء متفوق: حققت آرم نتائج قوية للربع المالي الثاني من عام 2026، حيث سجلت إيرادات بلغت 1.14 مليار دولار أمريكي (بزيادة سنوية بنسبة 34%) وربحية سهم بلغت 39 سنتًا أمريكيًا (مقابل 33 سنتًا متوقعة). توقعت شركة "أرم" تحقيق إيرادات للربع الثالث بقيمة 1.225 مليار دولار أمريكي، وربحية للسهم الواحد بقيمة 0.41 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات السوق. وارتفعت أسهمها بنسبة 4.5% بعد إغلاق السوق.

الصين تستأنف مشترياتها من القمح الأمريكي: أجرت الصين أول عملية شراء للقمح الأمريكي منذ أكثر من عام، وشملت شحنتين في ديسمبر بلغ مجموعهما 120 ألف طن. ويُعتبر هذا إشارة إيجابية تشير إلى نية الصين الالتزام باتفاقية التجارة (مؤقتًا على الأقل). وقد ارتفعت الأسعار بالفعل إلى 550 سنتًا للرطل، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو.

سناب شات يقفز بفضل صفقة الذكاء الاصطناعي: ارتفع سهم سناب شات بنسبة 14% في تعاملات ما بعد ساعات التداول عقب الإعلان عن شراكة مع "بيربليكسيتي" لدمج بحث الذكاء الاصطناعي وأدوات أخرى في تطبيق التواصل الاجتماعي. وقد خسر سهم سناب أكثر من 30% هذا العام، وأكثر من 80% خلال السنوات الخمس الماضية.

مورغان ستانلي يرفع توقعاته لأسعار النفط: رفع مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط إلى 60 دولارًا أمريكيًا لعام 2026، مشيرًا إلى قرار أوبك+ بالحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية حتى الربع الأول من العام المقبل. علاوة على ذلك، أشارت مايكروسوفت إلى أن الزيادة الفعلية في الإنتاج من أوبك+ بين مارس وأكتوبر بلغت 500 ألف برميل يوميًا فقط، وهو أقل بكثير من الرقم المعلن وهو 2.6 مليون برميل يوميًا.

ترامب يُناقش فنزويلا: تشير تقارير وول ستريت جورنال إلى تردد دونالد ترامب في شن هجوم مباشر على فنزويلا. لم تُعلن الولايات المتحدة بوضوح عن هدف التصعيد الأخير (بما يتجاوز مكافحة تهريب المخدرات)، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الهدف هو الإطاحة بمادورو أو الضغط من أجل تقديم المزيد من التنازلات.

احتمال خفض سعر الفائدة: تُشير شركة تي دي للأوراق المالية إلى احتمال كبير لخفض سعر الفائدة خلال قرار البنك المركزي اليوم.

معارضة رفع سعر الفائدة من قِبَل بنك اليابان: حذّر زعيم حزب الابتكار الياباني، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، من أن رفع سعر الفائدة على المدى القريب من قِبَل بنك اليابان قد يُرسل إشارة سلبية للشركات بشأن خطط الحكومة. استقر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالقرب من مستوى 154.

شركة OpenAI تسعى للحصول على ائتمان ضخم: أفادت التقارير أن شركة OpenAI تطلب من الحكومة الأمريكية ضمانات قروض بقيمة تريليون دولار لتمويل توسعة بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي. إعلان ترامب في خضم أزمة الطيران: من المقرر أن يُدلي دونالد ترامب ببيان اليوم الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا). وتشير وسائل الإعلام إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى صرف الانتباه عن أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة الناجمة عن إغلاق الحكومة الذي حدّ من عمل مراقبي الحركة الجوية. يشهد عدد الرحلات الجوية انخفاضًا حادًا، مع وجود خطط لإغلاق 30 مطارًا.

انطلاق مؤتمر البنك المركزي الأوروبي: يبدأ اليوم مؤتمر سوق المال التابع للبنك المركزي الأوروبي، ويتضمن كلمات يلقيها مسؤولون رئيسيون، من بينهم شنابل، محافظ البنك المركزي الأوروبي، وويليامز، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، وتشودين، محافظ البنك الوطني السويسري.