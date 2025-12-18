عاجل: قرار معدل الفائدة من بريطانيا

تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة

معدل الفائدة: السابق: 4.00 %، المتوقع: 3.75 %، الفعلي: 3.75%

توزيع أصوات المصرفيين (رفع - احتفاظ - خفض). سابقاً: 0-5-4؛ التوقعات: 0-4-5, الفعلي: 0-4-5

خفض بنك إنجلترا اليوم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 3.75%، في تصويت متقارب بنتيجة 5-4. ويمثل هذا الإجراء أدنى مستوى لأسعار الفائدة منذ مطلع عام 2023. وكان البنك قد عاد إلى خفض أسعار الفائدة بعد ثلاثة اجتماعات أبقى فيها على سعر الفائدة عند 4%.

وتشير العناوين الرئيسية إلى انقسام حاد في لجنة السياسة النقدية، إلا أنها تتقارب تدريجياً على الرأي القائل بأن انخفاض التضخم قد ترسخ بما يكفي لتبرير تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد. ويُعتقد أن مخاطر ارتفاع التضخم قد تضاءلت، ويُتوقع الآن أن يقترب مؤشر أسعار المستهلك من هدف 2% في الربع الثاني من عام 2026، وقد عدّل الموظفون توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلك على المدى القريب بالخفض. أكد العديد من الأعضاء أن مخاطر مؤشر أسعار المستهلك تميل بشكل متزايد نحو الانخفاض، حيث أيد البعض صراحةً إمكانية إبطاء وتيرة التيسير النقدي في المستقبل بدلاً من إيقافه تمامًا.

وصف المحافظ بيلي القرار بأنه كان متقاربًا، وأشار إلى أن هامش المزيد من التخفيضات يتقلص مع اقتراب أسعار الفائدة من مستواها المحايد، ولكنه أيد أيضًا الرأي القائل بأن السياسة النقدية ستظل على الأرجح في "مسار تنازلي تدريجي". والرسالة هي أن معايير التخفيضات الإضافية أصبحت أكثر صرامة، وليس أن الباب قد أُغلق. عمليًا، تحول البنك إلى نمط يعتمد بشكل أكبر على البيانات: فإذا أكدت البيانات الواردة تباطؤ النمو، وضعف ديناميكيات الأجور، واحتواء تضخم الخدمات، فإن لجنة السياسة النقدية مستعدة للتيسير النقدي مجددًا، وإن كان بحذر.

قرار بنك إنجلترا جاء متوافقًا مع التوقعات، مع خفض الفائدة إلى 3.75% وتصويت يميل بوضوح لصالح الخفض. هذا يعكس ثقة متزايدة بتباطؤ التضخم، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى نهج حذر وتدرجي، مع استمرار الانقسام داخل اللجنة بشأن وتيرة التيسير النقدي.