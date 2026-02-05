عاجل: قرار معدل الفائدة من بريطانيا

تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة
- معدل الفائدة: السابق:3.75 %، المتوقع: 3.75%، الفعلي: 3.75%
توزيع الأصوات (زيادة - تثبيت - خفض): الفعلي: 0-5-4، التوقع: 0-7-2، السابق: 0-4-5
أدى انقسام الأصوات المؤيدة لسياسة نقدية أكثر تيسيراً (أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية يؤيدون خفض سعر الفائدة) إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني (الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي: -0.8%؛ اليورو مقابل الجنيه الإسترليني: +0.6%)، على الرغم من الضغط الملحوظ الذي سُجّل في بداية التداولات. وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند حوالي 3.65%.
