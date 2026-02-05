اقرأ أكثر
٤:٠٠ م · ٥ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: قرار معدل الفائدة من بريطانيا

Milad Azar
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة

  • معدل الفائدة: السابق:3.75 %، المتوقع: 3.75%، الفعلي: 3.75%

توزيع الأصوات (زيادة - تثبيت - خفض): الفعلي: 0-5-4، التوقع: 0-7-2، السابق: 0-4-5

 

أدى انقسام الأصوات المؤيدة لسياسة نقدية أكثر تيسيراً (أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية يؤيدون خفض سعر الفائدة) إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني (الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي: -0.8%؛ اليورو مقابل الجنيه الإسترليني: +0.6%)، على الرغم من الضغط الملحوظ الذي سُجّل في بداية التداولات. وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند حوالي 3.65%.

٦ فبراير ٢٠٢٦, ٩:٣٢ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.02.2026)
٦ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٠٢ م

موجز جيوسياسي (06.02.2026): هل لا تزال إيران تشكل عامل خطر؟
٦ فبراير ٢٠٢٦, ١:٥٣ م

مخطط اليوم: زوج EURUSD بعد بيانات من أوروبا وضعف سوق العمل الأمريكي
٥ فبراير ٢٠٢٦, ١١:١٢ م

ملخص اليوم: اللون الأحمر يهيمن على جانبي المحيط الأطلسي
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات