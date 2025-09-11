عاجل: قرار معدل الفائدة من ECB

لم تتوقع الأسواق أي نتيجة مختلفة. في بيانه، أشار البنك إلى أن "توقعات التضخم" لا تزال على حالها إلى حد كبير كما كانت في الاجتماع الأخير.

أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند 2%، وهو المستوى الذي يبدو أن التضخم يستقر عنده حاليًا. ووفقًا لبيان البنك، لم تتغير توقعات التضخم بشكل كبير؛ بل ارتفعت بشكل طفيف (2.1% لعام 2025 مقابل 2.0% في يونيو؛ و1.7% لعام 2026 مقابل 1.6% المتوقعة سابقًا في يونيو).

في الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام (64 من أصل 107 مشاركين في الاستطلاع)، بينما تتوقع مجموعة أصغر تخفيضات تصل إلى 75 نقطة أساس بنهاية العام (40 من أصل 107 مشاركين)، وفقًا لأحدث استطلاع اقتصادي.