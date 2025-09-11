(مباشر) كلمة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي 🎙️

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، وتُلقي رئيسة البنك، كريستين لاجارد، كلمةً الآن. يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا في بداية تصريحات لاجارد. فيما يلي النقاط الرئيسية من تصريحاتها:
- تعكس بيانات الناتج المحلي الإجمالي التركيز المُسبق على الربع الأول.
- شهد الاقتصاد نموًا بفضل مرونة الطلب المحلي.
- خففت الاتفاقيات التجارية الأخيرة من حالة عدم اليقين.
- سيتضح تأثير الاتفاقيات التجارية بمرور الوقت.
- من المتوقع أن تتلاشى الرسوم الجمركية المرتفعة، وقوة اليورو، والمنافسة التي تُعيق النمو، والرياح المعاكسة للنمو العام المقبل.
- ينبغي أن يدعم الإنفاق الحكومي الاستثمار.
- يظل سوق العمل مصدر قوة.
- تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى نمو قطاعي التصنيع والخدمات.