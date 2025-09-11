اقرأ أكثر

(مباشر) كلمة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي 🎙️

٤:٥٤ م ١١ سبتمبر ٢٠٢٥

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، وتُلقي رئيسة البنك، كريستين لاجارد، كلمةً الآن. يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا في بداية تصريحات لاجارد. فيما يلي النقاط الرئيسية من تصريحاتها:

  • تعكس بيانات الناتج المحلي الإجمالي التركيز المُسبق على الربع الأول.
  • شهد الاقتصاد نموًا بفضل مرونة الطلب المحلي.
  • خففت الاتفاقيات التجارية الأخيرة من حالة عدم اليقين.
  • سيتضح تأثير الاتفاقيات التجارية بمرور الوقت.
  • من المتوقع أن تتلاشى الرسوم الجمركية المرتفعة، وقوة اليورو، والمنافسة التي تُعيق النمو، والرياح المعاكسة للنمو العام المقبل.
  • ينبغي أن يدعم الإنفاق الحكومي الاستثمار.
  • يظل سوق العمل مصدر قوة.
  • تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى نمو قطاعي التصنيع والخدمات.
أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
