تراجع أسعار النفط 2% بعد تقرير أوبك

في أسواق الوقود العالمية، نلاحظ انخفاضًا واضحًا في أسعار النفط الخام. ويشير أحدث تقرير لمنظمة أوبك إلى استمرار الضغط على الأسعار رغم قوة أساسيات العرض والطلب. وتشهد عقود خام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا بأكثر من 2%.

انخفاض أسعار النفط الخام ناتج عن عدة عوامل متداخلة، سوقية ومالية. من منظور العوامل الأساسية المادية، يبدو وضع السوق مستقرًا: الطلب العالمي يواصل نموه، وهيكل العقود لا يزال في حالة تراجع، وهو ما يشير عادةً إلى قوة السوق. مع ذلك، أثبتت العوامل المالية والإشارات الاقتصادية قصيرة الأجل قوتها، وهي تُهيمن حاليًا على أسعار النفط.

تشمل هذه العوامل:

ضغط العرض من المنتجين من خارج أوبك+: بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وكندا، والأرجنتين.

بيع مكثف للعقود الآجلة من قِبل صناديق التحوط ومديري الأموال.

انخفاض موسمي في الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية فترة الصيف.

مخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وعواقب الرسوم الجمركية.

إشارات إلى ضعف في معالجة مصافي التكرير في الصين في يوليو، مما يشير إلى ضعف طفيف في الطلب من أكبر مستورد.

لا تنجم الانخفاضات الحالية في أسعار النفط عن انهيار أساسي في الطلب، بل عن هيمنة العوامل المالية وقصيرة الأجل. ويعني هذا أن الأسواق قد تشهد ارتفاعاً في الأسعار في حال حدوث صدمة في العرض أو تصعيد جيوسياسي.

يُعزز النمو الاقتصادي المستقر - في كلٍّ من الدول المتقدمة والناشئة - الطلبَ بشكلٍ رئيسي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل 3.0% في عام 2025 و3.1% في عام 2026.

تُساهم آسيا بشكلٍ كبيرٍ بشكلٍ خاص:

الصين - 4.8% في عام 2025

الهند - 6.5% في عام 2025

تُشكّل هذه الأسواق محركات استهلاك الطاقة - إذ يضمن نمو الطبقة المتوسطة، والتطور الديناميكي في قطاعي الصناعة والنقل، بقاء الطلب على الوقود مرتفعًا.

العامل الثاني الذي يدعم الطلب هو وقود النقل والبتروكيماويات. ويدعم الطلب على النفط زيادة السفر الجوي، واستقرار الطلب على البنزين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتطور الخدمات اللوجستية في آسيا. وفي الوقت نفسه، يُحفّز غاز البترول المسال والكيروسين، المستخدمان في صناعة البتروكيماويات، الاستهلاك في قطاع إنتاج البلاستيك والمواد الكيميائية. وهذا يعني أنه على الرغم من الضغوط المالية وانخفاض الأسعار على المدى القصير، لا تزال أساسيات الطلب قوية، ولا يزال السوق يمتلك مقومات للنمو على المدى المتوسط.

لانخفاض أسعار النفط عواقب واسعة النطاق تتجاوز سوق السلع الأساسية. انخفاض أسعار الطاقة يُترجم إلى تضخم، وموازين تجارية، ونتائج الشركات، ومعنويات المستثمرين.

أكبر الخاسرين من انخفاض أسعار النفط هم:

الدول المنتجة للنفط - روسيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية. انخفاض أسعار النفط يعني انخفاض إيرادات الموازنة وضعف العملة. وبشكل غير مباشر، سيضغط هذا أيضًا على مؤشرات الأسهم المحلية، ويعتمد بشكل متناسب على اعتماد السوق المالية على إيرادات قطاع الاستخراج.

شركات الطاقة ومُستخرجوها - انخفاض أسعار النفط والمنتجات النهائية يعني انخفاض هوامش الربح والإيرادات والأرباح، مما سيؤثر بالتأكيد على تقييم الشركات في هذا القطاع.

المستفيدون من انخفاض الأسعار هم:

مستوردو الطاقة - الدول التي تعتمد على استيراد المنتجات النفطية ستُحسّن موازينها التجارية. وتشمل هذه الدول الهند والصين وتركيا واليابان.

النقل والخدمات اللوجستية - ستُخفّض شركات النقل نفقات الوقود، مما يُترجم إلى أرباح أعلى، وتنافسية أسعار، أو استثمارات، مما يؤثر إيجابًا على تقييماتها.

المستهلكون - نظرًا لانخفاض تكاليف النقل، يُمكن للمستهلكين توقع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

النفط. خام غرب تكساس الوسيط (D1)

المصدر: Xstation

يُظهر الرسم البياني اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، تؤكده سلسلة من القمم المنخفضة. لا يزال السعر دون مستويات المقاومة الرئيسية عند 65.20 دولارًا أمريكيًا، حيث يقع مستوى فيبو 61. يقع الدعم الأهم عند منطقة 61.70 دولارًا أمريكيًا، واختراقه سيفتح الطريق نحو 56.50 دولارًا أمريكيًا، نحو الحد السفلي للقناة. طالما ظل السوق دون 65.20 دولارًا أمريكيًا، فإن ميزة البائعين هي السائدة، بينما اختراق 67.70 دولارًا أمريكيًا فقط قد يُشير إلى تحول الاتجاه نحو الصعود.