عاجل: قرار معدل الفائدة من ECB

تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة

معدل تسهيلات الودائع : السابق: 2.00 %، المتوقع: 2.00 %، الفعلي: 2.00%

معدل الفائدة: السابق: 2.15 %، المتوقع: 2.15 %، الفعلي: 2.15%

معلومات أساسية أُضيفت إلى منشور البنك المركزي الأوروبي الرسمي:

رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2026 إلى 1.2% من 1%

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم في عام 2026 نسبة 1.9%؛ بينما كانت التوقعات السابقة 1.7%

استقر معدل التضخم لعام 2025 عند 2.1%.

ارتفع معدل التضخم لعام 2026 إلى 1.9% من 1.7%.

بلغ معدل التضخم لعام 2027 نسبة 1.8%، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 1.9%.

بلغ معدل التضخم لعام 2028 نسبة 2%.

ارتفع معدل التضخم الأساسي لعام 2026 إلى 2.2% من 1.9%.

ارتفع معدل التضخم الأساسي لعام 2027 إلى 1.9% من 1.8%.

بلغ معدل التضخم الأساسي لعام 2028 نسبة 2.0%.

من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في عام 2025 إلى 1.4%، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 1.2%.

النمو المتوقع في عام 2026 هو 1.2% مقارنةً بـ 1.0% سابقًا.

النمو المتوقع في عام 2027 هو 1.4% مقارنةً بـ 1.3% سابقًا.

النمو المتوقع في عام 2028 هو 1.4%.

جاء قرار البنك المركزي الأوروبي متوافقًا تمامًا مع توقعات الأسواق، حيث أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير، مع استمرار معدل تسهيلات الودائع عند 2.00% ومعدل الفائدة الرئيسي عند 2.15%. هذا القرار يعكس نهج الحذر الذي يتبعه البنك في المرحلة الحالية، في ظل تراجع التضخم مقارنة بذروته السابقة، مقابل استمرار بعض الضغوط، لا سيما في قطاع الخدمات والأجور.

من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي لا ينوي إجراء المزيد من التخفيضات. وقد أُجريت تعديلات متشددة للغاية على التوقعات. ويبلغ التباين مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي مستويات قصوى حاليًا، وهذا ما يفسر الأداء الجيد لزوج اليورو/الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي.