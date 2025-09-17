عاجل: قرار معدل الفائدة من الولايات المتحدة

أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة

معدل الفائدة: السابق: 4.50 %، المتوقع: 4.25 %، الفعلي: 4.25 %

توقعات أسعار الفائدة - السنة الأولى (الربع الثالث):

الحالي 3.4 ٪؛ السابق 3.6 ٪؛

توقعات أسعار الفائدة - السنة الثانية (الربع الثالث):

الحالي 3.1 ٪؛ السابق 3.4 ٪؛

خفض الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%-4.25%، مشيرًا إلى تباطؤ النمو، وتباطؤ نمو الوظائف، وارتفاع طفيف في معدل البطالة (ولكنه لا يزال منخفضًا)، وارتفاع التضخم الذي لا يزال مرتفعًا إلى حد ما. ويشير صانعو السياسات إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات لا تزال مرتفعة، وأن المخاطر السلبية على التوظيف قد ازدادت، مما دفع إلى إعادة تقييم السياسة النقدية لتحقيق توازن أفضل بين الالتزام المزدوج المتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوظيف و2% من التضخم.

ونظرًا للمستقبل، لا تزال اللجنة تعتمد على البيانات: إذ ستتوقف أي تحركات إضافية على البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وتوازن المخاطر. ويستمر التشديد الكمي - حيث سيواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض حيازاته من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ويؤكد البيان التزامًا قويًا بإعادة التضخم إلى 2% مع دعم تحقيق أقصى قدر من التوظيف، ويشير إلى الاستعداد لتعديل السياسة النقدية إذا هددت المخاطر تلك الأهداف.

التصويت: باول، ويليامز، بار، بومان، كولينز، كوك، جولسبي، جيفرسون، موسالم، شميد، والر لصالح؛ أبدى ميران معارضته، مفضلا خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ينص البيان الآن على أن "التضخم ارتفع ولا يزال مرتفعًا بعض الشيء"، بدلاً من العبارة السابقة "لا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء".

يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في التوظيف، ويستبدل عبارة "لا تزال البطالة منخفضة" بعبارة "ارتفع معدل البطالة تدريجيًا".

يشير المتوسط ​​إلى خفضين إضافيين هذا العام، مع بقاء توقعات نهاية عام 2026 والتوقعات على المدى الأطول دون تغيير.

ملخص التوقعات الاقتصادية

يتوقع الاحتياطي الفيدرالي نموًا أقوى قليلاً، وانخفاضًا طفيفًا في معدل البطالة، وتضخمًا أكثر ثباتًا في عام ٢٠٢٦، إلا أنه يتوقع مسارًا سياسيًا أكثر مرونة مما كان عليه في يونيو. ويثق الاحتياطي الفيدرالي في استئناف انخفاض التضخم نحو ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٨ دون الحاجة إلى معدلات مرتفعة كما كان متوقعًا سابقًا.

النمو (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي): ١.٦٪ (٢٠٢٥) => ١.٨٪ (٢٠٢٦) => ١.٩٪ (٢٠٢٧) => ١.٨٪ (٢٠٢٨)؛ على المدى الطويل: ١.٨٪.

التغير مقارنة بشهر يونيو: ارتفاع طفيف في الفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٧ (يونيو: ١.٤٪، ١.٦٪، ١.٨٪)، مما يشير إلى نمو أقوى قليلاً.

معدل البطالة: ٤.٥٪ => ٤.٤٪ => ٤.٣٪ => ٤.٢٪؛ على المدى الطويل: ٤.٢٪. التغيير مقارنةً بشهر يونيو: انخفض المسار تدريجيًا في الفترة 2026-2027 (من 4.5% إلى 4.4%)، مما يشير إلى تراخي أقل.

سعر الفائدة الأساسي (نقاط الأموال الفيدرالية): 3.6% (2025)، 3.4% (2026)، 3.1% (2027-2028)؛ 3.0% على المدى الطويل.

التغيير مقارنةً بشهر يونيو: انخفاض النقاط حتى عام 2027 (يونيو: 3.9%، 3.6%، 3.4%)، بما يتماشى مع تخفيضات إضافية بنحو 50 نقطة أساس في عام 2025 ومسار أكثر سهولة بعد ذلك؛ محايد على المدى الطويل.