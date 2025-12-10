عاجل: قرار معدل الفائدة من الولايات المتحدة

أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة

معدل الفائدة: السابق: 4.00 %، المتوقع: 3.75 %، الفعلي: 3.75 %

أشار سبعة مسؤولين إلى عدم وجود تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2026. بينما أشار أربعة أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية لعام 2026. ويتوقع صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي 2.4% بنهاية عام 2026 (مقابل 2.6% سابقًا)، وأن يبلغ معدل التضخم الأساسي 2.5% (مقابل 2.6%). وتُظهر التوقعات تباينًا واسعًا في الآراء حول مسار أسعار الفائدة في عام 2026 وما بعده.

وجاء التصويت لصالح قرار السياسة 9-3، حيث فضل ميران خفضًا بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما فضل جولسبي وشميد عدم إجراء أي خفض.

متوسط ​​توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدل البطالة 4.5% في عام 2025، و4.4% في عام 2026.

يشير متوسط ​​توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدلات الفائدة ستصل إلى 3.1% بنهاية عام 2028.

ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر.

يشير متوسط ​​توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدلات الفائدة ستصل إلى 3.4% في عام 2026، و3.1% في عام 2027.

متوسط ​​توقعات الناتج المحلي الإجمالي 1.7% في عام 2025، و2.3% في عام 2026.

سيشتري الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار خلال الثلاثين يومًا القادمة، وسينظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية.

يتوقع أربعة مسؤولين خفضًا في أسعار الفائدة لا يقل عن ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2026.

من المرجح أن تنخفض وتيرة مشتريات إدارة الاحتياطيات المستقبلية بشكل ملحوظ.

سيتم رفع مستوى شراء سندات الخزانة الأولية "لبضعة أشهر"؛ وقد أنهى الاحتياطي الفيدرالي الحد التشغيلي لعمليات إعادة الشراء لليلة واحد

يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، مع "الاهتمام بالمخاطر على جانبي التفويض"، وقد ارتفعت مخاطر تراجع فرص العمل. ومع ذلك، ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة معتدلة؛ فقد تباطأت وتيرة اكتساب الوظائف، وارتفعت معدلات البطالة بشكل طفيف. وقد ارتفع التضخم مقارنةً ببداية العام، ولا يزال مرتفعًا.

