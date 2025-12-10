ملخص اليوم: إشارات الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة تُعزز التفاؤل في وول ستريت 🗽 مؤشر US2000 عند أعلى مستوى له على الإطلاق

ارتفع مؤشر US2000 بأكثر من 1.6% اليوم، مسجلاً مستويات قياسية جديدة. وارتفع مؤشر US100 بنحو 0.7%، بينما ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.8%. وكما كان متوقعاً، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وأعلن عن برنامج تيسير كمي تقني يهدف إلى إدارة الاحتياطيات. كما خفض توقعاته لمعدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل طفيف، وهو ما لاقى ترحيباً في السوق.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته لمسار أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن تصريحات باول الواضحة بشأن تدهور أوضاع سوق العمل فتحت الباب أمام المزيد من التخفيضات. في الوقت نفسه، لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للبطالة، وأجرى تعديلات طفيفة فقط على توقعاته للتضخم، ورفع بشكل ملحوظ توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل.

يتفاعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مع لهجة باول المتساهلة، حيث يقترب الزوج من مستوى 1.1700. ويبدو أن الذهب يخترق نطاق تذبذبه الهبوطي، ويختبر منطقة 4238 دولاراً للأونصة اليوم.

على الصعيد الكلي، بلغت تكاليف العمالة الأمريكية (أكتوبر) 2.8% مقابل 2.9% متوقعة و2.9% سابقًا. وشهدت العقود الآجلة ارتفاعًا ملحوظًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جيروم باول عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار كيفن هاسيت إلى أنه ينبغي على الرئيس ترامب اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد خلال الأسبوعين المقبلين. ويُذكر أن هاسيت من بين أبرز المرشحين، ويؤكد أن الاقتصاد بحاجة إلى تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة 6% اليوم، لتتعافى الآن بأكثر من 25% من أدنى مستوى لها مؤخرًا، وسط انخفاض توقعات فائض العرض.

أبقى بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير، ولم يُشر إلى أي توقعات بتعديلات في السياسة النقدية على المدى القريب، مُشيرًا إلى وضع قوي في مواجهة التضخم والمخاطر المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

ارتفاع أسهم شركة إنفيديا اليوم على خلفية تقارير عن طلبات كبيرة محتملة من شركتي بايت دانس وعلي بابا. وفي الوقت نفسه، أشار بنك جيه بي مورغان إلى أن الشركات الصينية قد لا تُحقق طلبًا قويًا على رقائق H200 حتى لو سمح ترامب بتصديرها.

برزت شركة فوترونيكس أيضاً في سوق الأسهم؛ إذ ارتفع سهم الشركة المُصنِّعة لأقنعة أشباه الموصلات الضوئية بأكثر من 40% بعد توقعات متفائلة ونتائج مالية قوية للربع الثالث، حيث تجاوزت أرباح السهم التوقعات بأكثر من 30%.

واصل النفط الخام انخفاضه رغم تراجع المخزونات المُعلنة من قِبل وزارة الطاقة الأمريكية، مع ازدياد ثقة السوق بشأن الإمدادات. انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.8 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات المنتجات المكررة بشكل حاد.

انخفضت أسعار القمح والذرة بعد صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية ( WASDE ) أمس. وفي حالة الذرة، لم يُؤدِّ انخفاض المخزونات إلا إلى ارتفاع قصير الأجل.

ارتفع سعر البيتكوين بنحو 0.5% اليوم، ليعود إلى ما فوق 93,000 دولار، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي وتفاؤل المستثمرين في وول ستريت، التي انتعشت فور إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن أسعار الفائدة.