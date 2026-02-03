اقرأ أكثر
٩:٣٦ م · ٣ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: البحرية الأمريكية تسقط طائرة مسيرة إيرانية كانت تقترب من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن 🗽 ردود فعل قطاع النفط

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

بحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم رويترز، أسقطت الولايات المتحدة طائرة مسيرة إيرانية بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن". وذكرت التقارير أن طائرة "شاهد-139" المسيرة كانت تحلق باتجاه الحاملة، وقد اعترضتها مقاتلة من طراز إف-35.

واستجابت أسعار النفط بارتفاع طفيف نحو 68 دولارًا للبرميل. ومن المرجح أن يدعم سيناريو تصعيد أوسع في الشرق الأوسط ارتدادًا نحو منطقة المقاومة الرئيسية قرب 70 دولارًا للبرميل (الحد العلوي لقناة السعر الهابطة ومنطقة المتوسط ​​المتحرك الأسي 200).

المصدر: xStation5

٦ فبراير ٢٠٢٦, ١١:٠٩ م

ملخص اليوم: حالة من النشوة في وول ستريت؛ الفضة ترتفع بنسبة 10% 📱
٦ فبراير ٢٠٢٦, ٩:٣٢ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.02.2026)
٦ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٣٧ م

مؤشر US100 يرتفع بعد تقرير جامعة مانشستر 🗽 وقفز سهم إنفيديا بنسبة 5%
٦ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٠٢ م

موجز جيوسياسي (06.02.2026): هل لا تزال إيران تشكل عامل خطر؟
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات