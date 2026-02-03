عاجل: البحرية الأمريكية تسقط طائرة مسيرة إيرانية كانت تقترب من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن 🗽 ردود فعل قطاع النفط

بحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم رويترز، أسقطت الولايات المتحدة طائرة مسيرة إيرانية بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن". وذكرت التقارير أن طائرة "شاهد-139" المسيرة كانت تحلق باتجاه الحاملة، وقد اعترضتها مقاتلة من طراز إف-35.

واستجابت أسعار النفط بارتفاع طفيف نحو 68 دولارًا للبرميل. ومن المرجح أن يدعم سيناريو تصعيد أوسع في الشرق الأوسط ارتدادًا نحو منطقة المقاومة الرئيسية قرب 70 دولارًا للبرميل (الحد العلوي لقناة السعر الهابطة ومنطقة المتوسط ​​المتحرك الأسي 200).

