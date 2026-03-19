عاجل: البنك المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير 📊

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% مع مراقبة البنوك المركزية الأخرى. ويُراجع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، لكنه لا يلتزم مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة. وأكد البنك عزمه على إبقاء التضخم عند المستوى المستهدف. ويُشكل الصراع في الشرق الأوسط مخاطر تصاعدية على التضخم، وتتعامل الأسواق مع التوترات في الشرق الأوسط كصدمة طاقة.

يُتوقع أن يبلغ التضخم في عام 2028 (باستثناء الغذاء والطاقة) 2.1% مقابل 2% سابقًا.

يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.9% مقابل 1.2% سابقًا.

البنك المركزي الأوروبي: يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 نسبة 1.3% (مقابل 1.4% سابقًا).

البنك المركزي الأوروبي: يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 نسبة 1.4% (دون تغيير عن النسبة السابقة البالغة 1.4%).

البنك المركزي الأوروبي: يُتوقع أن يبلغ التضخم في عام 2026 نسبة 2.8% مع ارتفاع أسعار الطاقة.

البنك المركزي الأوروبي: يعتمد على البيانات. لا تزال فعالية السياسة النقدية قوية.

البنك المركزي الأوروبي: تعتمد تداعيات السياسة النقدية على حدة النزاع ومدته.

البنك المركزي الأوروبي: في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين الحالية.

البنك المركزي الأوروبي: توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة.

البنك المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير.

البنك المركزي الأوروبي: أظهر الاقتصاد مرونة في الأرباع الأخيرة.

البنك المركزي الأوروبي: الحرب تزيد من مخاطر التضخم وتُضعف توقعات النمو.

البنك المركزي الأوروبي: سيساعد النهج القائم على البيانات في تحديد السياسة النقدية حسب الحاجة.

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا بعد القرار والبيان، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط يُشكل خطرًا كبيرًا ليس فقط على التضخم، بل أيضًا على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

