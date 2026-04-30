عاجل: البنك المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير 📌 يعود EURUSD إلى ما دون 11700 📉

سعر الفائدة الفعلي على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2% (المتوقع 2%، السابق 2.00%)

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية، بما فيها سعر الفائدة على الودائع عند 2%، في قرار توافقي أبرز تزايد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي والتضخم.

وسيواصل مجلس الإدارة، في المرحلة المقبلة، نهجه القائم على تحليل البيانات في كل اجتماع على حدة، حيث ستعتمد تعديلات أسعار الفائدة المستقبلية على توقعات التضخم الجديدة التي تأخذ في الحسبان الصدمات الأخيرة في أسعار الطاقة. ورغم هذه التحديات، لم يُقدم البنك على أي توجه فوري لرفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أنه لا يزال في وضع جيد للتعامل مع المشهد المتغير للمخاطر.

وفي أسواق العملات، أظهر زوج اليورو/الدولار حساسية فورية للأخبار، حيث اختبر المتوسط ​​المتحرك الأساسي لفترة 30 (باللون الأرجواني الفاتح) على إطار زمني 15 دقيقة. ومع ذلك، سرعان ما ارتد الزوج من مستوى الدعم الفني هذا، ويتداول حاليًا بالقرب من مستوى 1.1700 النفسي.