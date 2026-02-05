عاجل: البنك المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة متوافقة مع التوقعات!💶

05.02.2026 - قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة:

سعر إعادة التمويل عند 2.15%

سعر تسهيلات الإيداع عند 2.00%

كان السوق يتوقع هذا التغيير، ولذلك كان رد الفعل محدودًا.

سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي.