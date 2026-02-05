عاجل: البنك المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة متوافقة مع التوقعات!💶

05.02.2026 - قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة:
- سعر إعادة التمويل عند 2.15%
- سعر تسهيلات الإيداع عند 2.00%
كان السوق يتوقع هذا التغيير، ولذلك كان رد الفعل محدودًا.
سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي.
ملخص اليوم: حالة من النشوة في وول ستريت؛ الفضة ترتفع بنسبة 10% 📱
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.02.2026)
مؤشر US100 يرتفع بعد تقرير جامعة مانشستر 🗽 وقفز سهم إنفيديا بنسبة 5%
موجز جيوسياسي (06.02.2026): هل لا تزال إيران تشكل عامل خطر؟