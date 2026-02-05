اقرأ أكثر
٥:١٩ م · ٥ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: البنك المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة متوافقة مع التوقعات!💶

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

05.02.2026 - قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة:

  • سعر إعادة التمويل عند 2.15%
  • سعر تسهيلات الإيداع عند 2.00%

كان السوق يتوقع هذا التغيير، ولذلك كان رد الفعل محدودًا.

 

سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي.

 

٦ فبراير ٢٠٢٦, ١١:٠٩ م

ملخص اليوم: حالة من النشوة في وول ستريت؛ الفضة ترتفع بنسبة 10% 📱
٦ فبراير ٢٠٢٦, ٩:٣٢ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.02.2026)
٦ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٣٧ م

مؤشر US100 يرتفع بعد تقرير جامعة مانشستر 🗽 وقفز سهم إنفيديا بنسبة 5%
٦ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٠٢ م

موجز جيوسياسي (06.02.2026): هل لا تزال إيران تشكل عامل خطر؟
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات