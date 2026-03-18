الولايات المتحدة: مخاوف الحرب والتضخم المرتفع يجمدان معنويات وول ستريت

نظرة عامة على السوق: شهدت جلسة افتتاح بورصة وول ستريت يوم الأربعاء تراجعًا حادًا، منهيةً بذلك موجة انتعاش استمرت يومين. ويواجه المستثمرون مزيجًا متقلبًا من البيانات الاقتصادية الكلية والمخاطر الجيوسياسية. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تجديد عقود المشتقات الآجلة بعد جلسة اليوم؛ وبالتالي، ينبغي اعتبار أي ارتفاع في افتتاح جلسة الغد بمثابة تعديل فني وليس تحسنًا مفاجئًا في المعنويات الأساسية.

أدى الهجوم على البنية التحتية الإيرانية لقطاع نقل وتخزين النفط إلى ارتفاع متجدد في أسعار النفط، التي ارتفعت بنحو 50% منذ بدء النزاع في 28 فبراير، وأكثر من 70% منذ بداية العام. ويُؤجج شبح التضخم "الجامد"، الذي تفاقم بسبب صدمة هائلة في إمدادات الطاقة، المخاوف من أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا. وبينما قد لا تعود البنوك المركزية فورًا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل فعال - نظرًا للاختلافات الهيكلية عن أزمة 2022 - إلا أن هناك إجماعًا متزايدًا على أن التردد على أمل "عودة سريعة إلى الوضع الطبيعي" قد يثبت أنه خطأ في السياسة النقدية.

التحليل الفني: مؤشر ستاندرد آند بورز 500

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.6% عند افتتاح التداول، مما بدد التفاؤل الذي ساد الجلستين السابقتين. ويتراجع المؤشر حاليًا بنحو 0.5%، مما قد يشكل نمطًا هبوطيًا قويًا بعد ارتداده أمس.

المستويات الرئيسية: قد يؤدي الإغلاق دون مستوى 6700 إلى إعادة اختبار منطقة الطلب فوق مستوى 6600.

عامل التجديد: من المتوقع أن يفتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بعد التجديد، أعلى بنحو 50 نقطة من سعر عقد مارس الحالي.

باول في دائرة الضوء: من المرجح أن يتأثر تحرك السعر بتصريحات جيروم باول اليوم. ويبقى السؤال الأهم: هل سيشير الاحتياطي الفيدرالي إلى خطر عودة التضخم بشكل مطرد، أم سينظر إلى صدمة العرض الناتجة عن أسعار النفط على أنها حدث عابر لا يستدعي تغييرًا في المسار النقدي العام؟

أخبار الشركات: الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات يتحديان الركود العام

ميكرون تكنولوجي: لا تزال شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية من أبرز الشركات لعام 2026، مدعومةً بازدهار سوق الذاكرة. وتترقب الأسواق نتائجها المالية بعد إغلاق السوق، والتي ستكون بمثابة اختبار حقيقي للقطاع.

القطاع البصري: حققت أسهم شركات Applied Optoelectronics (+9.5%) و Lumentum (+10%) و Coherent (+6.4%) ارتفاعًا ملحوظًا عقب مؤتمر لوس أنجلوس للاتصالات عبر الألياف الضوئية، حيث قدمت فرق الإدارة توقعات متفائلة بشأن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

سوارمر: واصلت الشركة الناشئة في مجال برمجيات الطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي صعودها الصاروخي، محققةً مكاسب تجاوزت 90%. وتُعد حاليًا أنجح اكتتاب عام أولي في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

سي إف إندستريز: انخفض سهم شركة إنتاج الأسمدة بنسبة 4.0% في البداية بعد أن خفضت ميزوهو تصنيف السهم إلى "أداء ضعيف"، مُعللةً ذلك بأن الارتفاع الذي حفزه حصار مضيق هرمز كان مبالغًا فيه. مع ذلك، انتعشت الأسهم وعادت إلى المنطقة الإيجابية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط؛ حيث ارتفع السهم بنسبة 60% منذ بداية العام.

لولوليمون: لا تزال أسهم الشركة تحت ضغط بعد توقعات بانخفاض الأرباح للعام الثاني على التوالي، وهو ما تفاقم بسبب أخطاء في المنتجات وفراغ في القيادة.