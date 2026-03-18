تسارع عمليات البيع في وول ستريت 🚩 مؤشر US30 يخسر ما يقارب 1%

تراجعت مؤشرات وول ستريت قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي، متأثرةً بارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين عن المتوقع، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة البنك المركزي لبيئة التضخم المتصاعدة.

انخفض مؤشر داو جونز 351 نقطة، أي بنسبة 0.8%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%. ويعكس هذا التحرك توجه السوق نحو تقليل المخاطر قبل ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت المفاجأة الاقتصادية الكبرى في تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.7% على أساس شهري في فبراير، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%، مما يوحي بأن ضغوط التضخم كانت تتزايد بالفعل قبل اندلاع الصراع الإيراني. وبعبارة أخرى، لم يدخل الاحتياطي الفيدرالي هذا الاجتماع وهو يسيطر تمامًا على التضخم.

التعريفات الجمركية والنفط

وفقًا لشركة كروس تشيك مانجمنت، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين يعود بشكل كبير إلى التعريفات الجمركية، التي ترفع تكلفة المعادن والمدخلات الصناعية ونفقات التصنيع بشكل عام. من هذا المنظور، لا يُعدّ هذا تضخماً عابراً، بل مشكلة هيكلية في الأسعار قد تستمر في الضغط على السياسة النقدية حتى الربع الثالث من العام. ويزداد الوضع تعقيداً بسبب قطاع الطاقة.

منذ اندلاع الحرب الإيرانية، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، ولم تنعكس هذه الزيادة بشكل كامل في أحدث تقارير التضخم. وتتزايد مخاوف الأسواق من أن ارتفاع تكاليف الطاقة سينعكس على أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.

وتتجلى هذه المخاوف بوضوح في سوق السلع. فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%، مقترباً من 99 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 5%، ليصل إلى حوالي 109 دولارات للبرميل. وجاء هذا الارتفاع الأخير عقب تقارير تفيد بأن إسرائيل قصفت أكبر منشأة لمعالجة الغاز في إيران بمحافظة بوشهر.

في الوقت نفسه، هددت إيران بشن هجمات على البنية التحتية النفطية في السعودية والإمارات وقطر، في أعقاب موجة جديدة من الهجمات على منشآت الطاقة في الإمارات. ومن منظور السوق، لم يعد الخطر مقتصراً على العناوين الرئيسية. إذ يركز المستثمرون بشكل متزايد على احتمالية حدوث اضطرابات في تدفقات النفط والوقود، لا سيما عبر مضيق هرمز.

الاحتياطي الفيدرالي وترامب

ارتفعت أسعار النفط بالفعل في الجلسة السابقة بعد أن صرّح دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دعم من حلفاء الناتو في الشرق الأوسط. وكان قد أشار سابقًا إلى إمكانية تشكيل تحالف لحماية طرق الشحن عبر مضيق هرمز، على الرغم من أن بعض الدول ترددت في المشاركة.

في ظل هذه الخلفية، لا يزال السوق يتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5% إلى 3.75%. ومع ذلك، فإن الأهمية الحقيقية لحدث اليوم لا تكمن في القرار نفسه، بل في نبرة البيان وما إذا كان جيروم باول يُشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يُغيّر بشكل جوهري توقعات السياسة النقدية.

هنا يتركز خطر حدث اليوم. لا يتوقع السوق تغييرًا في أسعار الفائدة، ولكنه يبحث عن وضوح بشأن كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع المزيج الجديد من التضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية وتزايد مخاطر التراجع على النمو.

لا يزال المستثمرون حذرين

وفقًا لشركة أميربرايز فايننشال، لا يزال المستثمرون حذرين قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي وفي ظل ارتفاع أسعار النفط. وتتمثل القضية الرئيسية في كيفية دمج صناع السياسات للصراع الإيراني في تقييمهم لمخاطر التضخم وتوقعات النمو الأوسع.

في الوقت نفسه، لا تزال الأسهم تجد دعمًا من خلفية أرباح قوية نسبيًا. كما أشار ساغليمبين إلى أن العوامل الأساسية لا تزال إيجابية بالنسبة للأسهم الأمريكية، حتى مع تعامل المستثمرين مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة والمخاوف المتعلقة بالاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي، يتجه اهتمام السوق أيضًا إلى شركة مايكرون تكنولوجي، التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها بعد إغلاق السوق. وقد ارتفع سهم الشركة بنسبة تقارب 62% هذا العام، مدفوعًا بالطلب القوي على ذاكرة النطاق الترددي العالي، مما يجعله أحد أهم الإصدارات في جدول أعمال اليوم.

وتؤكد تحركات السوق الأخيرة هذا التوجه. إذ تواصل أسعار النفط ارتفاعها في أعقاب تهديدات إيران باستهداف البنية التحتية للطاقة في السعودية والإمارات وقطر، فضلًا عن الضربة الإسرائيلية على أكبر منشأة لمعالجة الغاز في إيران. في الوقت الراهن، يُبقي هذا الوضع المخاوف من التضخم مرتفعة، ويجعل الأسواق تتخذ موقفاً دفاعياً واضحاً قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

مؤشر داو جونز الصناعي (US30) (H1)

يشهد عقد مؤشر داو جونز الصناعي الآجل (US30) انخفاضاً حاداً، متراجعاً نحو أدنى مستوياته المحلية الأخيرة.

المصدر: xStation5