عاجل: قرار معدل الفائدة من بنك كندا

أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة.

ومع ذلك، لم تكن هناك مفاجأة وكان قرار بنك كندا متماشيًا مع إجماع السوق - حيث ثبت بنك كندا أسعار الفائدة عند 2.25%.