عاجل: قرار معدل الفائدة من الولايات المتحدة

أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة

معدل الفائدة: السابق: 3.75 %، المتوقع: 3.75 %، الفعلي: 3.75 %

يُعدّ استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة في عامي 2026 و2027، على الرغم من الصدمة الأخيرة في إمدادات سوق الطاقة، عاملاً رئيسياً في هذه التوقعات. ويشير الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط، ويواصل التأكيد على ارتفاع التضخم (مع وجود خطر واضح لارتفاعه إلى ما فوق 3% إذا بقيت أسعار النفط فوق 100 دولار أمريكي للبرميل). كما يُبرز الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد بوتيرة قوية.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البيان نفسه لم يتغير إلا شكلياً. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي لم يُغيّر بعد نهجه تجاه أسعار الفائدة، والذي يُمكن اعتباره متساهلاً بعض الشيء (حيث انخفض الدولار في رد الفعل الأولي). وفي التوقعات الاقتصادية الكلية، نرى توقعات نمو أعلى قليلاً (خاصةً لعام 2027) وتوقعات تضخم مُعدّلة تصاعدياً بشكل واضح (مع أنها لا تزال دون 3%). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال تنازلياً، ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف في عام 2028، بما يتماشى مع التوقعات السابقة.

تغييرات شكلية في البيان مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط. المصدر: XTB، بلومبيرغ

يتوقع الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من التخفيضات هذا العام والعام المقبل، ولكنه يراجع توقعاته للتضخم بالزيادة لهذا العام، مع الإبقاء على توقعاته بانخفاضه إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2028. المصدر: الاحتياطي الفيدرالي

كان رد الفعل الأولي سلبياً بالنسبة للدولار، لكن التغيرات لا تزال طفيفة. ويتأثر زوج اليورو/الدولار حالياً بشكل أساسي بقضايا أسعار الطاقة. المصدر: xStation5