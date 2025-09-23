عاجل: البنك المركزي السويدي يخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع 📌

خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.75% لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في السويد، مشيرًا إلى أن السعر قد يبقى عند هذا المستوى لبعض الوقت. ولا يزال التضخم مرتفعًا، ولكنه يتراجع خارج قطاع الطاقة، مع تخفيف خطط تسعير الشركات وارتفاع قيمة الكرونة، على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، وسلوك الادخار الأسري، والسياسة المالية. وعارضت نائبة المحافظ، آنا سيم، هذا الخفض، محذرة من أن السياسة المالية التوسعية وقيود العرض قد تُشعل فتيل التضخم من جديد.