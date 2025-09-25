عاجل: البنك الوطني السويسري يُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0% في قرار السياسة النقدية في سبتمبر

الساعة ٨:٣٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - قرار البنك الوطني السويسري بشأن سعر الفائدة:
- القيمة الفعلية ٠.٠٠٪؛ التوقعات ٠.٠٠٪؛ السابقة ٠.٠٠٪؛
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
أبقى البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند 0٪ (الودائع تحت الطلب المدفوعة بسعر الفائدة الرئيسي حتى حد معين، مع خصم 0.25 نقطة مئوية أعلى) ويظل مستعدًا للتدخل في سوق الصرف الأجنبي. ارتفع التضخم إلى 0.2٪ ولكن الضغط لم يتغير على نطاق واسع؛ تظل التوقعات ضمن استقرار الأسعار بمتوسطات 0.2٪ (2025) و 0.5٪ (2026) و 0.7٪ (2027)، بافتراض معدل 0٪. تباطأ النمو العالمي وسط التعريفات الجمركية الأمريكية وعدم اليقين، وتباطأ نمو سويسرا في الربع الثاني بعد الربع الأول القوي، مع ارتفاع معدل البطالة. تؤثر التعريفات الجمركية على الصادرات والاستثمار - وخاصة الآلات وصناعة الساعات - لذلك لا يزال البنك الوطني السويسري يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1-1.5٪ في عام 2025 وأقل بقليل من 1٪ في عام 2026، مع تركز المخاطر على السياسة التجارية الأمريكية والظروف العالمية.