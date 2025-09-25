اقرأ أكثر

عاجل: البنك الوطني السويسري يُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0% في قرار السياسة النقدية في سبتمبر

١١:٤٠ ص ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥

الساعة ٨:٣٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - قرار البنك الوطني السويسري بشأن سعر الفائدة:

  • القيمة الفعلية ٠.٠٠٪؛ التوقعات ٠.٠٠٪؛ السابقة ٠.٠٠٪؛

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

أبقى البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند 0٪ (الودائع تحت الطلب المدفوعة بسعر الفائدة الرئيسي حتى حد معين، مع خصم 0.25 نقطة مئوية أعلى) ويظل مستعدًا للتدخل في سوق الصرف الأجنبي. ارتفع التضخم إلى 0.2٪ ولكن الضغط لم يتغير على نطاق واسع؛ تظل التوقعات ضمن استقرار الأسعار بمتوسطات 0.2٪ (2025) و 0.5٪ (2026) و 0.7٪ (2027)، بافتراض معدل 0٪. تباطأ النمو العالمي وسط التعريفات الجمركية الأمريكية وعدم اليقين، وتباطأ نمو سويسرا في الربع الثاني بعد الربع الأول القوي، مع ارتفاع معدل البطالة. تؤثر التعريفات الجمركية على الصادرات والاستثمار - وخاصة الآلات وصناعة الساعات - لذلك لا يزال البنك الوطني السويسري يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1-1.5٪ في عام 2025 وأقل بقليل من 1٪ في عام 2026، مع تركز المخاطر على السياسة التجارية الأمريكية والظروف العالمية.

share
back

أخبار الأسواق

26.09.2025
١٠:٠٧ م

ملخص يومي: مؤشر أسعار المستهلكين المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لا يُغير توقعات السوق؛ الفضة ترتفع بنسبة 3.00% 📈

أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف، بعد أن جاء تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقًا مع التوقعات. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.50%، ومؤشر...

 ٩:٠٣ م

أوراكل ستصبح أحد المساهمين في تيك توك 🔎

تُقدر قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بحوالي 14 مليار دولار أمريكي.   مجموعة مستثمرين (أوراكل، سيلفر ليك، وإم جي إكس في أبوظبي) ستسيطر على...

 ٧:٤١ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (29.09.2025)

خلال الأسبوع المقبل، سنحصل على بيانات رئيسية من الاحتياطي الفيدرالي، وتحديدًا تقارير سوق العمل ومؤشر ISM. بالإضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الأسترالي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات