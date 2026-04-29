عاجل: الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير 📌 زوج EURUSDينخفض إلى ما دون 1.1700 📉

19:00 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة، قرار سعر الفائدة

الفعلي: 3.75%

المتوقع: 3.75%

السابق: 3.75%

قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية ضمن نطاق 3.50-3.75%. يتماشى هذا القرار مع إجماع السوق الواسع، مما يعكس عودة قوية لنهج "الترقب والانتظار" داخل الاحتياطي الفيدرالي، حيث تُضيف المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالشرق الأوسط وما يترتب عليها من تطورات في أسعار سلع الطاقة مستوى عالٍ من عدم اليقين.

تشمل أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ما يلي:

النشاط الاقتصادي وسوق العمل: يشهد النشاط الاقتصادي نموًا قويًا، على الرغم من أن معدل نمو الوظائف ظل منخفضًا في المتوسط، بينما بقي معدل البطالة ثابتًا إلى حد كبير.

التضخم والمخاطر الجيوسياسية: لا يزال التضخم مرتفعًا، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وتساهم التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط حاليًا في ارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي.

قرار سعر الفائدة: قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%. وستعتمد التعديلات المستقبلية على تقييم دقيق للبيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وموازنة المخاطر.

التزامات السياسة النقدية: لا يزال الاحتياطي الفيدرالي ملتزمًا التزامًا راسخًا بتحقيق أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وهو على استعداد لتعديل السياسة النقدية إذا ما أعاقت المخاطر الناشئة تحقيق هذه الأهداف.

الأصوات المعارضة: في حين أيدت الأغلبية الإبقاء على سعر الفائدة، صوّت عضو واحد لصالح خفضه، وعارض ثلاثة أعضاء آخرون تضمين "نزعة نحو التيسير النقدي" في البيان في هذا الوقت.

المصدر: xStation5