عاجل: الحصار البحري الأمريكي مستمر! ❗️ سعر خام تكساس يتجاوز 105 دولار 🛢️ 📈

يشهد سوق النفط حاليًا مرحلة من التقلبات الحادة. فقد أدى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بشكلٍ صادم، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% في جلسة واحدة، ما دفع الأسعار نحو مستويات مقاومة رئيسية استمرت لعدة أشهر. ووفقًا لتقرير أكسيوس الأخير، رفض ترامب عرض إيران، وأكد مجددًا حصار مضيق هرمز، وصرح بأنه سيدرس اتخاذ إجراء عسكري إذا لم تستجب إيران.

نشهد حاليًا أكبر زيادة اسمية منذ 2 أبريل، وأكبر زيادة نسبية منذ 21 أبريل. ورغم أن المستويات الحالية تبدو مرتفعة، إلا أنه من الجدير بالذكر الانخفاض الهائل في العقود الآجلة (التراجع)، ما يعني أن أسعار النفط كانت ستكون أعلى بكثير لولا ذلك.

استنزاف هائل للمخزونات الأمريكية

أظهر أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات تشير بوضوح إلى انكماش سريع في السوق الفعلية. فقد انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.23 مليون برميل، وهي نتيجة كارثية مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى انخفاض رمزي قدره 0.23 مليون برميل. تضررت المنتجات المكررة بشدة:

البنزين: انخفض بمقدار 6.07 مليون برميل (كان المتوقع انخفاضه بمقدار 2.1 مليون برميل).

المشتقات النفطية: انخفض بمقدار 4.49 مليون برميل (كان المتوقع انخفاضه بمقدار 2.1 مليون برميل).

يشير هذا النقص الحاد إلى أن العالم يتجه بشدة نحو الموارد الأمريكية لسد فجوات الإمدادات وسط الاضطرابات العالمية. ومن الجدير بالذكر أن عقد ديسمبر تجاوز 80 دولارًا لأول مرة، مما يدل على أن السوق يفقد ثقته في التوصل إلى حل سريع لمشاكل الإمدادات.

الجيوسياسة: ترامب وسيناريو "حصار" إيران

لا يقتصر الدافع الرئيسي للارتفاع الحالي على البيانات الإحصائية فحسب، بل يشمل أيضًا التقارير الواردة من واشنطن. فقد أجرت إدارة دونالد ترامب محادثات مع ممثلي قطاع النفط بشأن حصار مطول لمضيق هرمز، والذي تشير التسريبات إلى أنه قد يستمر لأشهر. إن تصور "حصار" إيران لعدة أشهر، وقطع أحد أهم طرق النقل في العالم، يُشلّ جانب العرض. يتوقع السوق حاليًا سيناريو انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط بشكل دائم، مما يجعل الولايات المتحدة موردًا رئيسيًا، وإن كان يعاني من ضغوط كبيرة. وقد ارتفع سعر خام برنت مؤخرًا بنسبة 6% ليصل إلى 110.73 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.15% ليصل إلى 106.70 دولارًا.

التحليل الفني: نحو مستويات قصوى

يقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط بسرعة من منطقة مقاومة حرجة تقع بين 105 و110 دولارات.