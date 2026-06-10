انخفاض إنتاج النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عقدين 🛢️ 📉 تجمد السوق بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة 📌

تتذبذب أسعار العقود الآجلة للنفط في أعقاب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم والذي يشير إلى سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إنتاج منظمة أوبك من النفط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين في مايو/أيار، ليصل إلى حوالي 16.13 مليون برميل يومياً، وفقاً لمسح أجرته رويترز.

يختبر السعر مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 92.97 بعد انخفاض حاد من أعلى مستوى له عند 97.58. تشير مجموعة الشموع المظللة إلى حالة من التردد عند هذا المستوى. يستقر المتوسط ​​المتحرك الأسي 48 (92.20) أسفل المتوسط ​​المتحرك الأسي 240 (93.94)، مما يُبقي على الاتجاه الهبوطي على المدى القصير. يتعافى مؤشر القوة النسبية عند 55.7 ولكنه ليس حاسمًا بعد. في حال الرفض هنا، يستهدف السعر مستوى 23.6% عند 91.88، بينما سيؤدي اختراق واضح فوق 93.85 (مستوى فيبوناتشي 50%) إلى تحول الزخم نحو الصعود.

المصدر: xStation5

التغيرات الرئيسية في المخزونات

انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 7.23 مليون برميل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التوقعات البالغة -2.2 مليون برميل، وبمعدل مماثل لانخفاض الأسبوع السابق البالغ -7.97 مليون برميل. ويبلغ إجمالي مخزونات النفط الخام التجارية حاليًا 426.5 مليون برميل، أي أقل بنحو 5% من المتوسط ​​الموسمي للخمس سنوات الماضية.

بيانات أخرى:

مركز كوشينغ، أوكلاهوما: -0.801 مليون برميل (التوقعات السابقة: -0.583 مليون برميل)



البنزين: +0.186 مليون برميل (التوقعات: +1.0 مليون برميل - انخفاض كبير عن التوقعات)



المشتقات النفطية: -0.2 مليون برميل (التوقعات: +0.171 مليون برميل)



إجمالي مخزونات النفط التجارية: -5.6 مليون برميل خلال الأسبوع



عمليات التكرير

عملت المصافي بنسبة 95.3% من طاقتها التشغيلية، حيث قامت بتكرير 17 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 80 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق. وبلغ متوسط ​​إنتاج البنزين 9.7 مليون برميل يوميًا، بينما بلغ متوسط ​​إنتاج المشتقات النفطية 5.2 مليون برميل يوميًا، وكلاهما أعلى من الأسبوع السابق.

الواردات والطلب

بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام 5.9 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل يوميًا عن الأسبوع السابق، وبنسبة 5.8% أقل من نفس الفترة الزمنية من العام الماضي. أما على صعيد الطلب، فقد بلغ متوسط ​​إجمالي المنتجات الموردة خلال الأسابيع الأربعة الماضية 20.6 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي. وتصدر الطلب على المشتقات النفطية قائمة الارتفاع، مسجلًا زيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي، بينما انخفض البنزين بنسبة 0.5%، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 2.2%.

مستويات المخزونات مقارنةً بمتوسط ​​الخمس سنوات



لا تزال مخزونات المشتقات النفطية الأكثر انخفاضًا، حيث تقل بنسبة 13% عن متوسط ​​الخمس سنوات عند 102.1 مليون برميل. أما البنزين، فيقل بنسبة 6% عن المتوسط. في المقابل، يُعد البروبان/البروبيلين استثناءً، إذ يزيد بنسبة 35% عن المتوسط ​​عند 22.8 مليون برميل.

سياق إمدادات أوبك



انخفض إنتاج أوبك من النفط الخام بمقدار 1.06 مليون برميل يوميًا على أساس شهري في مايو، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران والاضطرابات في مضيق هرمز، مما أدى إلى تقليص حاد في صادرات الخليج. وسجلت إيران أكبر انخفاض، وشهدت السعودية أيضًا انخفاضات، بينما عوضت العراق وفنزويلا ونيجيريا الخسائر جزئيًا. وتؤكد هذه الخلفية على شح المعروض الذي تشير إليه عمليات السحب الكبيرة المتتالية من مخزونات النفط الخام الأمريكية.