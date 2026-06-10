إفتتاح الأسواق الأمريكية: انخفاض التضخم في مايو

بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين 4.2% في مايو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2023. ومع ذلك، تستمد الأسواق تفاؤلها من مؤشره الأساسي الذي ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.2%. وقد أدى هذا الارتفاع إلى إضعاف الدولار، مما أتاح لسوق الأسهم الأمريكية فرصة لالتقاط الأنفاس. فبعد افتتاح الجلسة بانخفاض قدره 0.5%، يحوم كل من مؤشر ناسداك المركب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا أسفل مستوى الاستقرار بقليل.

على مدى عدة أيام، لاحظنا تزايدًا في النفور من المخاطرة في الولايات المتحدة. وقد يرتبط هذا ليس فقط بالرسائل المتضاربة القادمة من الشرق الأوسط، بل أيضًا بطرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام المقرر يوم الجمعة.

فيما يتعلق بالأزمة الأمريكية الإيرانية المستمرة، لا يبدو أن المستثمرين يفسرون هجمات الأمس على أنها مقدمة لتصعيد كبير. ويتضح ذلك من خلال الارتفاعات المحدودة في أسعار النفط الخام، حيث يُتداول برميل برنت حاليًا بأقل من 93 دولارًا بقليل.

أما السهم الأكثر انخفاضًا اليوم فهو سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر. يعود الانخفاض بنسبة 12.5% ​​بشكل أساسي إلى أنباء عن خطط لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من رأس المال الجديد من خلال إصدار أسهم ضخم.

الشكل 1: لوحة بيانات مؤشر ناسداك 100 (10/06/2026)

المصدر: XTB Research, 10.06.2026

الشكل 2: أبرز الرابحين والخاسرين في مؤشر ناسداك 100 (10.06.2026)

المصدر: Bloomberg, 10.06.2026

الشكل 3: خريطة حرارية للقطاعات لمؤشر ناسداك 100 (10.06.2026)

المصدر: XTB Research, 10.06.2026

التحليل الفني

مؤشر US100 (D1)

المصدر: xStation, 10.06.2026

بعد ارتفاع قوي، دخل المؤشر مرحلة تصحيح في نهاية مارس. انخفض السعر دون مستوى القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو أول إشارة واضحة على ضعف الاتجاه. يختبر السوق حاليًا منطقة الدعم عند 28,645 نقطة، والتي تتزامن مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%. ويُشكل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، القريب من 28,338 نقطة، دعمًا إضافيًا. طالما بقيت الأسعار فوق هذه المنطقة، يمكن اعتبار الانخفاضات تصحيحًا ضمن الاتجاه الصاعد السائد.

يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب مستوى 50، مما يؤكد عدم وجود أفضلية واضحة لأي من جانبي السوق. في الوقت نفسه، لا يزال مؤشر MACD يُشير إلى البيع، مما يدل على تلاشي الزخم الصاعد السابق. من الناحية الفنية، يبقى وضع السوق صاعدًا على المدى المتوسط، لكن البائعين يسيطرون على زمام المبادرة على المدى القصير.



أخبار الشركات

كراكر باريل ( CBRL.US ): ارتفعت أسهم سلسلة المطاعم بنسبة 26% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، متجاوزةً بذلك متوسط ​​تقديرات المحللين.



ديانثوس ثيرابيوتكس ( DNTH.US ): انخفض سهم الشركة بنسبة 14% بعد أنباء عن توقف شركة سانوفي المنافسة عن إجراء تجارب سريرية في مراحلها الأخيرة لعلاج تجريبي يستهدف مرضًا نادرًا من أمراض المناعة الذاتية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بفعاليته.



سوبر مايكرو كمبيوتر ( SMCI.US ): انخفضت أسهم الشركة بنسبة 14% بعد الإعلان عن خطط لجمع 7 مليارات دولار من رأس المال. وتهدف هذه الأموال إلى تمويل شراء المكونات اللازمة لتلبية طلبات ضخمة لخوادم الذكاء الاصطناعي بقيمة تقارب 39 مليار دولار.



أوسكار هيلث ( OSCR.US ): ارتفعت أسهم شركة التأمين بنسبة 4% بفضل رفع توصية باركليز. وقد أشار المحللون إلى دورة تعافي هوامش الربح الواضحة للشركة كمبرر لقرارهم.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB