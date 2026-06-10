عاجل: بنك كندا لم يُفاجئ أحداً؛ أسعار الفائدة الكندية ثابتة 🚨

أبقى بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 2.25%، بما يتماشى مع توقعات السوق. فيما يلي أهم النقاط المستفادة من بيان السياسة النقدية وتصريحات المحافظ ماكليم:

الاقتصاد في وضع صعب

يُقر بنك كندا صراحةً بأنه يواجه معضلة الركود التضخمي الكلاسيكية - ضعف النمو الاقتصادي مصحوبًا بارتفاع الأسعار، وهو ما وصفه البنك نفسه بأنه "معضلة في السياسة النقدية".

لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا، ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على معدلات التوظيف منذ بداية عام 2026، ومن المتوقع أن يبقى الاقتصاد في حالة فائض في العرض حتى مع توقعات انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

التضخم: عامل مرتبط بالطاقة بشكل أساسي، وليس ضغوطًا واسعة النطاق

يتجاهل البنك فعليًا التأثير قصير المدى للصراع الإيراني على التضخم. والرسالة الأساسية هي أن صناع السياسات لا يرون حتى الآن دليلًا واضحًا على أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على فئات أخرى.

من المتوقع أن يحوم التضخم حول 3% خلال الأشهر القادمة قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيًا. وتزيد أسعار النفط حاليًا بنحو 10 دولارات أمريكية للبرميل عما كان متوقعًا في توقعات البنك لشهر أبريل، ما يمثل تعديلًا جوهريًا للتوقعات.

التوجيهات المستقبلية: مخاطر في كلا الاتجاهين

يشير بنك كندا بوضوح إلى المرونة والخيارات المتاحة:

لا يزال خفض أسعار الفائدة ممكنًا إذا فرضت الولايات المتحدة قيودًا تجارية إضافية.

يمكن النظر في رفع أسعار الفائدة - وربما بشكل متتابع - إذا ثبت أن التضخم أكثر استمرارًا وانتشارًا.

يبقى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هو الموقف الحالي، حيث يوازن صناع السياسات بين المخاطر على كلا الجانبين.

ما يجب مراقبته لاحقًا

أكد المحافظ ماكليم أن البنك سيراقب عن كثب ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستبدأ بالانتشار خارج قطاع الطاقة.

كما أشار إلى أن بيانات سوق العمل الشهرية لا تزال شديدة التقلب، ما يعني أن تقارير التوظيف الفردية من غير المرجح أن تؤثر على قرارات السياسة النقدية بمفردها. بدلًا من ذلك، سيركز بنك كندا على الاتجاهات الأوسع في التضخم والنشاط الاقتصادي عند تقييم تحركات أسعار الفائدة المستقبلية.