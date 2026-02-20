خيبة أمل لترامب، وصمود للجميع: الحقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 🇺🇸

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2025، متراجعًا من نسبة 4.4%، وهي نسبة متفائلة للغاية مدفوعة بالاستهلاك، إلى 1.4% فقط. للوهلة الأولى، تبدو هذه النتيجة، التي تقل عن ضعف التوقعات، بالإضافة إلى أول مفاجأة تضخمية منذ أشهر، وكأنها تنذر بـ"ركود تضخمي!". مع ذلك، تشير تفاصيل تقرير مكتب التحليل الاقتصادي إلى أساس متين لانتعاش التضخم، وتقييم سيئ للغاية لسياسات البيت الأبيض.

المصدر: XTB Research

إغلاق حكومي قياسي، وتراجع قياسي

يعود الانخفاض الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي إلى أطول إغلاق حكومي في التاريخ خلال خريف العام الماضي، والذي أدى إلى تعليق عمليات الوكالات الفيدرالية وجميع النفقات المرتبطة بها، بما في ذلك الرواتب والبرامج الاجتماعية والأمن. وانخفض الإنفاق الفيدرالي بنسبة 1.15%، وهو أسوأ أداء منذ سبعينيات القرن الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، توقف صافي الصادرات - المحرك الرئيسي لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع الأخيرة - بشكل شبه كامل، مما يثير التساؤلات حول فعالية سياسات دونالد ترامب الحمائية. في الواقع، انخفضت الصادرات بنسبة 0.1% في الربع الرابع، مدفوعةً بانخفاض في واردات السلع؛ ولم يُنقذ الميزان التجاري إلا تباطؤ الواردات (من 0.6% إلى 0.2%) بدلاً من انخفاضها بشكل كامل.

ومع ذلك، يعكس التقرير الاضطرابات السياسية أكثر من الضعف الهيكلي. ولا يزال المستهلك المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 1.6% تقريبًا على الرغم من استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف وضيق سوق العمل. علاوة على ذلك، تسارع نمو الاستثمار، مع توجيه التدفق الرأسمالي الأكبر نحو البنية التحتية لمعالجة البيانات. يشير هذا إلى استمرار تبني الذكاء الاصطناعي، والذي يتوقع كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي والمرشح أن يزيد الإنتاجية على المدى الطويل ويحد من التضخم.

كان انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي مدفوعًا بالتقلبات الناجمة عن الإغلاق في القطاع العام، وليس بالركود في الاقتصاد الخاص.

المصدر: XTB Research

وول ستريت تعيد اكتشاف التضخم



تعززت النبرة السلبية لبيانات اليوم بقراءة مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يتتبع سلة أوسع من السلع والخدمات مقارنةً بمؤشر أسعار المستهلك، ويشمل النفقات التي تُدفع نيابةً عن المستهلكين (مثل إعانات التأمين الصحي)، متجاوزًا التوقعات من 2.8% إلى 3%.

كان ارتفاع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي تدريجياً.

المصدر: XTB Research

لا يُعدّ ارتفاع معدل التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3% مفاجئًا، نظرًا للاتجاه التصاعدي المطرد الذي تُظهره البيانات. مع ذلك، تجاهلت وول ستريت إلى حد كبير القراءات التي جاءت متوافقة مع التوقعات أو أقل منها لفترة من الزمن، حتى مع إشارتها إلى تزايد ضغوط الأسعار. وقد خفّض السوق قليلاً من توقعاته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، ولا يزال يراهن على شهر يوليو/تموز باعتباره الموعد التالي. ومع ذلك، يُمكننا توقع تصعيد في الخطاب المتشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما بعد أن أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن خفض أسعار الفائدة مع بقاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 3% سيُشير إلى ضعف في العزم على مكافحة التضخم.

تبقى احتمالات خفض سعر الفائدة الضمنية كما هي إلى حد كبير، مع توقع أول خفض في يوليو.

المصدر: Bloomberg Finance LP



خطر جمود الإنفاق

يتجلى جمود التضخم في الولايات المتحدة أيضًا في هيكل تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي. فقد سُجلت أكبر الزيادات في القطاعات "غير الاختيارية" - الرعاية الصحية، والإسكان، والمرافق، والتأمين - والتي يصعب السيطرة عليها من خلال رفع أسعار الفائدة. في المقابل، يشير الانخفاض الملحوظ في الإنفاق على السلع إلى أن المستهلكين يتعرضون لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يدفعهم إلى التخلي عن المشتريات غير الضرورية.

المصدر: BEA

الخلاصة: هل ينجح الاقتصاد "رغم ترامب"؟

تشير مجمل البيانات إلى أن القطاع الخاص والمستهلكين الأمريكيين ما زالوا يتمتعون بالمرونة رغم الاضطرابات السياسية وتبادل الاتهامات بشأن الإغلاق الحكومي. علاوة على ذلك، يكشف تباطؤ صافي الصادرات حقيقةً دُفنت تحت أجندة البيت الأبيض الحمائية: وهي أن سلاسل التوريد العالمية وقدرات الإنتاج لا يمكن نقلها إلى الولايات المتحدة بين عشية وضحاها. بعد التقلبات الناجمة عن تكديس المخزونات بكميات هائلة تحسبًا للتعريفات الجمركية، من المفترض أن تستقر هياكل التجارة تدريجيًا. مع ذلك، فإن النمو المنتظم في قيمة الواردات يعني ببساطة أن الأمريكيين ما زالوا يشترون السلع نفسها، لكنهم يدفعون ثمنًا أعلى.