١:١٠ م · ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: الميزان التجاري لمنطقة اليورو مختلط 💶

١١:٠٠ - الميزان التجاري لمنطقة اليورو لشهر أغسطس:

  • غير مُعدّل موسميًا: ١ مليار يورو (المتوقع: ٦.٩ مليار يورو، السابق: ١٢.٤ مليار يورو)
  • مُعدّل موسميًا: ٦.١ مليار يورو (المتوقع: ٤.٣ مليار يورو، السابق: ٥.٤ مليار يورو)

 

في الفترة من يونيو إلى أغسطس ٢٠٢٥، انخفضت صادرات منطقة اليورو إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة ٥.٨٪، بينما انخفضت الواردات بنسبة ٠.٦٪. وارتفعت التجارة داخل منطقة اليورو بنسبة ١.١٪. وخلال الفترة نفسها، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة ٦.٨٪، بينما انخفضت الواردات بنسبة ١.٢٪. وارتفعت التجارة داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة ١.٣٪.

 

إنها بيانات نهائية، وبالتالي فإن إمكاناتها في تحديد الأسعار محدودة.

