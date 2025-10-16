مخطط اليوم - US100 (16.10.2025)

أظهرت أرباح شركة TSMC (TSM.US)، بصفتها لاعباً رئيسياً في سوق أشباه الموصلات العالمي، أن الذكاء الاصطناعي يُمكّن بعض الشركات من تحقيق أرباح طائلة.

وقد خفف التفاؤل المُحيط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والشركات المرتبطة بهذا التوجه من حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويتماشى تقرير TSMC القوي للغاية اليوم مع نتائج شركة ASML أمس، وهي شركة بالغة الأهمية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال آلات الطباعة الحجرية EUV، والتي فاقت التوقعات أيضاً.

ونتيجةً لذلك، تشهد العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) ارتفاعاً بنسبة 0.4%، متجاوزةً بوضوح مستوى 25,000 نقطة.

وفي تداولات ما قبل السوق، تشهد أسهم الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل Broadcom وNvidia وAMD وArista Networks، ارتفاعاً أيضاً.

ولا يزال المستثمرون يفتقرون إلى تفاصيل حول مفاوضات واشنطن وبكين الجارية، ويبدو أن التوصل إلى أي اتفاق مُحتمل قد يستغرق وقتاً أطول. ويرى السوق أن النتيجة غير مؤكدة، ولكنه لا يُحتسب مخاطر إضافية اليوم. علاوة على ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق النهائي سيُفضي إلى تصعيد، أو ما إذا كان بإمكان الطرفين التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتضمن تنازلات متبادلة.

علّقت وزارة التجارة الصينية اليوم على دعم الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية، مشيرةً إلى أن التمييز ضد السلع الصينية ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. في غضون ذلك، عادت احتمالات عقد اجتماع بين ترامب وشي إلى الظهور، مما بعث الأمل في الأسواق بنتائج إيجابية للمفاوضات الأمريكية الصينية.

نتائج شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)

الإيرادات: 989.92 مليار دولار تايواني (زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي؛ متوقع 967.7 مليار دولار تايواني)

صافي الربح: 452.3 مليار دولار تايواني (زيادة بنسبة 39% على أساس سنوي؛ متوقع 405.5 مليار دولار تايواني)

هامش الربح الإجمالي: 59.5% (الربع الثاني: 58.6%؛ متوقع 57.1%)

توقعات الإيرادات لعام 2026: نمو سنوي بنسبة 30% تقريبًا عند نقطة المنتصف (سابقًا: 30% تقريبًا على أساس سنوي) ← 117.4-121.9 مليار دولار أمريكي (متوقع 120.6 مليار دولار أمريكي)

مخطط ناسداك

يتداول مؤشر ناسداك 100 حاليًا بأقل من أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 300 نقطة، وكما هو الحال في أواخر أغسطس، فقد ظل فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي).

المصدر: xStation5