ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (26.12.2025)

مع دخولنا الأيام الأخيرة من عام 2025 وبداية عام 2026، سيشهد مطلع العام - الذي يُعد عادةً فترة ركود اقتصادي - جدولًا زمنيًا اقتصاديًا حافلًا بشكلٍ غير متوقع. ومن أبرز الإصدارات تقرير مخزونات النفط الأسبوعي المُعاد جدولته ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ورغم أن الأسبوع المقبل يتزامن مع أول جمعة من الشهر، فقد تأجل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. ومع إغلاق البورصات الرئيسية يومي 31 ديسمبر و1 يناير، ينبغي على المستثمرين التركيز على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، والفضة، ومؤشر داو جونز الصناعي (US500).

زوج اليورو/الدولار الأمريكي

تشهد الأيام القادمة سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الكلية الأمريكية: بيانات مبيعات المنازل المعلقة يوم الاثنين، وطلبات إعانة البطالة الأولية يوم الأربعاء، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية النهائية لشهر ديسمبر لمنطقة اليورو والولايات المتحدة يوم الجمعة. ونظرًا لعطلة رأس السنة الميلادية يوم الأربعاء، فقد تم تأجيل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر إلى يوم الثلاثاء. وسيكون هذا حدثًا محوريًا بالنسبة للدولار الأمريكي. كان الخطاب الذي أعقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير غامضًا، إذ اتسم بانقسام حاد بين الناخبين من جهة، وتوقعات تبرر المزيد من خفض أسعار الفائدة من جهة أخرى. وقد توضح محاضر الاجتماع أيًّا من هذين العاملين سيؤثر بشكل كبير على قيمة العملة.

الفضة

أدى عدم اليقين الجيوسياسي الشديد ونقص العرض الهيكلي إلى ترسيخ مكانة الفضة كأفضل سلعة بلا منازع بين مختلف فئات الأصول في عام 2025. وتُعدّ توقعات نهاية العام مثيرة للاهتمام: فبينما قد يختار بعض المستثمرين جني الأرباح، من المرجح أن يسعى آخرون وراء الاتجاه الصعودي القوي. وبينما تظل البيانات الأمريكية ومحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ذات أهمية، قد يتأثر مسار الفضة بشكل أكبر بالتطورات المتعلقة بمفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، ووضع الحصار البحري الأمريكي على فنزويلا.

مؤشر US500

يقترب عام 2025 المضطرب من نهايته المتفائلة بالنسبة للعقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية. جدير بالذكر أن مؤشر US500 قد سجل مستويات قياسية جديدة قبل عطلة عيد الميلاد، بينما لا يزال مؤشر US100، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، متأخراً. وكما هو الحال في سوق المعادن النفيسة، قد تخضع العقود الآجلة للمؤشرات لإعادة توازن المحافظ الاستثمارية في نهاية العام. ومع ذلك، يبقى العامل الموسمي مؤثراً؛ فقد شهد النصف الثاني من شهر ديسمبر تاريخياً أداءً جيداً للأسهم الأمريكية، ويقترب السوق الآن من شهر يناير، الذي يُعد إحصائياً من أقوى الشهور من حيث متوسط ​​العائد الإجمالي.