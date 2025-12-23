عاجل: مؤشر ثقة المستهلك لدى البنك المركزي أقل من التوقعات! 🔥📉

١٦:٠٠ - مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات (ديسمبر):

المنشور: ٨٩,١

المتوقع: ٩١,٧

السابق: ٩٢,٩

جاءت قراءة مؤشر ثقة المستهلك أقل من توقعات السوق. ارتفعت ثقة المستهلك مقارنةً بالشهر السابق، إلا أن هذا الارتفاع يُرجّح أن يكون مؤقتًا.

لا تزال ثقة المستهلك في تراجع مستمر منذ ذروتها الأخيرة في منتصف عام ٢٠٢١.

علاوة على ذلك، كانت قراءة مؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر من هذا العام من أسوأ القراءات خلال أكثر من عشر سنوات.

لا تزال تحركات السوق محدودة استجابةً للبيانات.

يورو/دولار أمريكي (إطار زمني واحد)