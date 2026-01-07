عاجل: النفط الخام مع رد فعل طفيف بعد بيانات المخزونات

- مخزونات النفط الخام الفعلية: -3.832 مليون (التوقعات: -1 مليون، القيمة السابقة: -1.934 مليون)
- مخزونات المقطرات الفعلية: 5.594 مليون (التوقعات: 1.1 مليون، القيمة السابقة: 4.977 مليون)
- مخزونات البنزين الفعلية: 7.702 مليون (التوقعات: 2 مليون، القيمة السابقة: 5.845 مليون)
أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الأمريكية وزيادة في المنتجات البترولية، مع عدم وجود رد فعل من السوق على البيانات الناتجة عن بيانات معهد البترول الأمريكي، والتي أشارت بالفعل إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط الخام. من ناحية أخرى، تتفاعل الأسواق أيضًا مع الوضع في فنزويلا واحتمالية زيادة إنتاج النفط من ذلك البلد على المدى الطويل.
