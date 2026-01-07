اقرأ أكثر
٧:٣٣ م · ٧ يناير ٢٠٢٦

عاجل: النفط الخام مع رد فعل طفيف بعد بيانات المخزونات

OIL.WTI
السلع
-
-
  • مخزونات النفط الخام الفعلية: -3.832 مليون (التوقعات: -1 مليون، القيمة السابقة: -1.934 مليون)
  • مخزونات المقطرات الفعلية: 5.594 مليون (التوقعات: 1.1 مليون، القيمة السابقة: 4.977 مليون)
  • مخزونات البنزين الفعلية: 7.702 مليون (التوقعات: 2 مليون، القيمة السابقة: 5.845 مليون)

 

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الأمريكية وزيادة في المنتجات البترولية، مع عدم وجود رد فعل من السوق على البيانات الناتجة عن بيانات معهد البترول الأمريكي، والتي أشارت بالفعل إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط الخام. من ناحية أخرى، تتفاعل الأسواق أيضًا مع الوضع في فنزويلا واحتمالية زيادة إنتاج النفط من ذلك البلد على المدى الطويل.

٩ يناير ٢٠٢٦, ١١:٠٩ م

ملخص يومي: الأسواق تستعيد تفاؤلها في نهاية الأسبوع
٩ يناير ٢٠٢٦, ١٠:٠٩ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (09.01.2026)
٩ يناير ٢٠٢٦, ٧:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: المستثمرون يتوخون الحذر في ظل حالة عدم اليقين.
٩ يناير ٢٠٢٦, ٥:٣٣ م

عاجل: التوظيف في كندا أفضل من المتوقع! 🍁📈

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات