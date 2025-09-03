عاجل: النفط الخام يتراجع.. وأوبك تدرس زيادة الإنتاج

وفقًا لمصادر مجهولة نقلتها رويترز يوم الأحد، قد تُقرر منظمة أوبك زيادة إنتاج النفط. ومن المثير للاهتمام أنه كان من المفترض أن تُنهي أوبك+ زيادتها في الإنتاج، لكن تقرير رويترز اليوم يُناقض هذه التوقعات. وقد شهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًا عقب هذا الإعلان، إذ من المُرجح أن يُؤدي فائض المعروض إلى مزيد من انخفاض الأسعار.
