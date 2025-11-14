انخفاض أسعار القمح وسط تقرير WASDE الذي جاء أعلى من المتوقع

انخفضت تداولات عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (WHEAT) بشكل حاد اليوم، عقب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية (USDA WASDE)، الذي أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في مخزونات نهاية العام، حيث بلغت 901 مليون بوشل، مقارنةً بـ 869 مليون بوشل المتوقعة. وجاءت مخزونات الذرة متوافقة مع التوقعات، بينما انخفضت مخزونات فول الصويا بشكل طفيف (290 مليون بوشل مقابل 302 مليون بوشل المتوقعة).
المصدر: xStation5
يواصل القمح اتجاهه الهبوطي طويل الأمد؛ حيث فشل الثيران في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي بالقرب من 550، ويظل مسار المقاومة الأقل نحو الهبوط.
المصدر: xStation5
